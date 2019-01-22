TAYANNA больше не будет участвовать в Нацотборе на Евровидение-2019

Участница Национального отбора на Евровидение-2019 TAYANNA сообщила, что не будет участвовать в конкурсе в этом году. Несмотря на то, что многие поклонники певицы прогнозировали ей победу, исполнительница приняла важное для себя решение. Об этом TAYANNA сообщила в своих социальных сетях.

Что стало причиной отказа участия в конкурсе – неизвестно. Однако свое решение девушка объяснила тем, что это к лучшему. Она отметила, что считаные попытки победить и поехать представлять Украину на международной музыкальной арене не оправдались из-за того, что она заслуживает лучшего.

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Соревнование в жизни творческого человека заключается в первую очередь в борьбе с самим собой. Решение далось для TAYANNA непросто, однако является взвешенным и безоговорочным. Также бывшая конкурсантка поблагодарила своих поклонников и команду. Амбициозная цель достигнута, однако она отказывается от участия и говорит: «Хватит!».

Сейчас исполнительница занимается записью нового альбома и готовится к большому сольному концерту. Однако за кого будет болеть сама TAYANNA на Нацотборе-2019 – неизвестно.

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