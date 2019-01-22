TAYANNA більше не братиме участь у Нацвідборі на Євробачення-2019

Учасниця Національного відбору на Євробачення-2019 TAYANNA повідомила, що не братиме участь у конкурсі цьогоріч. Незважаючи на те, що багато прихильників співачки прогнозували їй перемогу, виконавиця прийняла важливе для себе рішення. Про це TAYANNA повідомила у своїх соціальних мережах.

Що стало причиною відмови участі у конкурсі – невідомо. Проте своє рішення дівчина пояснила тим, що це на краще. Вона вважає, що лічені спроби перемогти й поїхати представляти Україну на міжнародній музичні арені не виправдилися через те, що вона заслуговує кращого.

Більше на тему: Хто увійшов до складу журі Національного відбору на Євробачення-2019

Змагання в житті творчої людини полягає передусім у боротьбі із самим собою. Рішення далося для TAYANNA непросто, проте є зваженим і беззаперечним. Також колишня конкурсантка подякувала своїм прихильникам і команді. Амбітна мета досягнута, проте вона відмовляється від участі й каже: «Досить!».

Зараз виконавиця займатиметься записом нового альбому та підготовкою до великого сольного концерту. Та за кого вболіватиме сама TAYANNA на Нацвідборі-2019 – невідомо.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ