Склад членів журі Національного відбору на Євробачення-2019 вже визначено. З 9 лютого в прямих ефірах оцінювати виступи учасників і разом з глядачами обирати пісню, яка представить Україну на Євробаченні, будуть Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов.

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Нагадаємо, в жовтні цього року СТБ і UA: ПЕРШИЙ повідомили про продовження співпраці з проведення Національного відбору на Євробачення.

Прямі ефіри Національного відбору – 2019 пройдуть 9, 16 (півфінали) та 23 лютого (фінал) одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ. Також в ефірі СТБ глядачі побачать спецпроект «Небачене Євробачення» про все, що відбувається за лаштунками головного музичного конкурсу країни.

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Музичний продюсер Національного відбору – 2019 – Руслан Квінта.

Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Телевізійна зйомка Національного відбору пройде у столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37. Квитки можна придбати за посиланнями:

https://karabas.com/tours/eurovision

https://concert.ua/ru/events/eurovision

Video: Хто увійшов до складу журі Національного відбору на Євробачення-2019 Хто став журі Національного відбору на Євробачення 2019 Україні? Імена суддів відбору на Євробачення 2019 (Україна)

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