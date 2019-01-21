Кто вошел в состав жюри Национального отбора на Евровидение-2019
Состав членов жюри Национального отбора Евровидение-2019 уже определен. С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении, будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
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«Мы довольны этим составом жюри и пока не видим необходимости его менять. Каждый из наших судей профессионал, каждый силён в своём направлении. Они отлично дополняют друг друга. Их оценки и разность взглядов на лучшую песню создают поле для жарких дискуссий. Кто знает, может быть, в этом году нас ждет что-то новое, и наши члены жюри окажутся едины в выборе победителя», – отметила Наталья Франчук, руководитель Национального отбора на Евровидение (телеканал СТБ).
Напомним, в октябре этого года СТБ и UA: ПЕРШИЙ сообщили о продлении сотрудничества по проведению Национального отбора на Евровидение.
Прямые эфиры Национального отбора – 2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ. Также в эфире СТБ зрители увидят спецпроект «Небачене Євробачення» обо всем, что происходит за кулисами главного музыкального конкурса страны.
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Музыкальный продюсер Национального отбора – 2019 – Руслан Квинта.
Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.
Телевизионная съемка Национального отбора пройдет в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37. Билеты можно приобрести по ссылкам:
https://karabas.com/tours/eurovision
https://concert.ua/ru/events/eurovision