Состав членов жюри Национального отбора Евровидение-2019 уже определен. С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении, будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

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«Мы довольны этим составом жюри и пока не видим необходимости его менять. Каждый из наших судей профессионал, каждый силён в своём направлении. Они отлично дополняют друг друга. Их оценки и разность взглядов на лучшую песню создают поле для жарких дискуссий. Кто знает, может быть, в этом году нас ждет что-то новое, и наши члены жюри окажутся едины в выборе победителя», – отметила Наталья Франчук, руководитель Национального отбора на Евровидение (телеканал СТБ).

Напомним, в октябре этого года СТБ и UA: ПЕРШИЙ сообщили о продлении сотрудничества по проведению Национального отбора на Евровидение.

Прямые эфиры Национального отбора – 2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ. Также в эфире СТБ зрители увидят спецпроект «Небачене Євробачення» обо всем, что происходит за кулисами главного музыкального конкурса страны.

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Музыкальный продюсер Национального отбора – 2019 – Руслан Квинта.

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Телевизионная съемка Национального отбора пройдет в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37. Билеты можно приобрести по ссылкам:

https://karabas.com/tours/eurovision

https://concert.ua/ru/events/eurovision

Video: Кто вошел в состав жюри Национального отбора на Евровидение-2019 Кто стал жюри Национального отбора на Евровидение 2019 в Украине? Имена судей отбора на Евровидение 2019 (Украина)

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