Певица MARUV о своем участии в Нацотборе на Евровидение-2019
MARUV поделилась с STB.UA своими впечатлениями по поводу того, что стала участником Нацотбора на Евровидение-2019. Чего стоит ждать от номера и почему певица немного волнуется по поводу конкурса? Читайте в материале.
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Вона увірвалась на Нацвідбір #Євробачення-2019 неочікувано! Володарка мільйонів переглядів її відеокліпів в інтернеті – @maruvofficial 🖤 Співачка поділилася із нами, що вона відчула, коли їй повідомили, що вона стала учасницей пісенного конкурсу 🎤 #СТБ #МожливоВсе
Что вы почувствовали, когда узнали, что стали участником Нацотбора?
Честно, было приятно, что пригласили, но, с другой стороны, страшно. Это конкурсы, а я уже не очень хочу в них участвовать. Я считаю, что, если уже принимать участие в конкурсе, то только с уверенностью на 300%, что ты победишь. Всегда легче, если ты молодой артист. Когда нет еще большой популярности и ты только начинаешь свой творческий путь, у слушателя меньше ожиданий. Я знаю, что от меня очень многого ждут, это большая ответственность. От MARUV хотят какой-то суперфеерии. Есть небольшой страх разочаровать людей.
Не боитесь, что это помешает в завоевании победы?
Прошу заметить, я не из пугливых людей! Поэтому для меня это просто вызов. Возможность сделать что-то новое, интересное и выйти за рамки своего комфорта.
Будет ли неординарный номер? У вас всегда очень интересные клипы, как и сама музыка.
Будет весело! Что могу еще сказать?.. Будут красивые попы и будет весело!