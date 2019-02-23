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YUKO: топ-5 найкращих пісень українського гурту

23.02.2019

Нещодавно український гурт YUKO представив конкурсну пісню «GALYNA GULIALA» у першому півфіналі Нацвідбору-2019. Музиканти поєднують у своїй творчості фольклор і сучасну музику. Нове, незвичне звучання учасників Нацвідбору на Євробачення-2019 викликає неабияке зацікавлення їхньою творчістю. Переконайтеся в цьому самі! До вашої уваги – топ-5 композицій українського гурту.

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YUKO – «DURA» 

YUKO – «MAK» 

YUKO – «Zayenka» 

YUKO – «Hreblia» 

Більше на тему: YUKO – «GALYNA GULIALA»: український гурт представив пісню для Нацвідбору

YUKO – «GALYNA GULIALA» 

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