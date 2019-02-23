Нещодавно український гурт YUKO представив конкурсну пісню «GALYNA GULIALA» у першому півфіналі Нацвідбору-2019. Музиканти поєднують у своїй творчості фольклор і сучасну музику. Нове, незвичне звучання учасників Нацвідбору на Євробачення-2019 викликає неабияке зацікавлення їхньою творчістю. Переконайтеся в цьому самі! До вашої уваги – топ-5 композицій українського гурту.

Більше на тему: Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення-2019 від 09.02.2019

YUKO – «DURA»

YUKO – «MAK»

YUKO – «Zayenka»

YUKO – «Hreblia»

Більше на тему: YUKO – «GALYNA GULIALA»: український гурт представив пісню для Нацвідбору

YUKO – «GALYNA GULIALA»