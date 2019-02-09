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Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення-2019 від 09.02.2019

09.02.2019

Члени журі Національного відбору на Євробачення-2019 і глядачі визначили імена виконавців і музичних гуртів, які проходять у фінал.

Нацотбор

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09 лютого 2019 року в першому півфіналі Нацвідбору змагались відразу 8 учасників:

  1. The Hypnotunez
  2. LETAY
  3. VERA KEKELIA
  4. ЦеШо
  5. YUKO
  6. Maruv
  7. Brunettes Shoot Blondes
  8. BAHROMA

За результатами оцінювання журі та глядацького голосування у фіналі за перше місце боротимуться: MaruvBrunettes Shoot Blondes и YUKO.

результаты голосования нацотбор 2019

Нагадуємо, що другий півфінал пройде 16 лютого. За право представляти Україну на пісенному конкурсі у Нацвідборі боротимуться Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, KiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii, Freedom Jazz.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2019 відбудеться 23 лютого. Дивіться онлайн о 19:00 на нашому сайті, а також у прямому ефірі на телеканалі СТБ або UА:Перший. Багато цікавих моментів про учасників ви можете дізнатися, подивившись Facebook-трансляції з бекстейджу з неперевершеною ведучою Надією Матвєєвої.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2019 відбудеться 23 лютого.

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