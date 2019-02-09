Maruv виступила на першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2019. Учасниця представила відверте й «гаряче» шоу на телеканалі СТБ. Чи був виступ фаворитки дійсно провокаційним? Чи пройде Maruv до фіналу? Та як журі відреагувало на пісню «Siren Song» — читайте в матеріалі.

Читайте також: Хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2019

Жеребкування визначило для учасниці Maruv шостий порядковий номер. Нагадаємо, що конкурсантка зайняла місце TAYANNA, яка відмовилася боротися за перемогу на Національному відборі. Maruv за кілька тижнів до старту музичного шоу активно взялася за написання пісні та розробку номера.

Конкурсною композицією стала «Siren Song», яку дівчина представила слухачам за день до прямого ефіру. Однак яким буде номер — залишалося у таємниці.

Більше на тему: Андрій Данилко бачить у фіналі Нацвідбору гурт The Hypnotunez

Нарешті, Maruv виступила з прем’єрою на сцені Національного відбору на Євробачення-2019. У своєму звичному стилі, дівчина постала в образі садо-мазо. Maruv неодноразово говорила, що у таких костюмах почувається комфортно, адже це повною мірою відповідає її характеру. Ба більше, Maruv наважилася станцювати біля столу журі.

Джамала зізналася, що заслухала пісню «Siren Song» у машині. Однак співачці не вистачило вокалу і голосу, через гучність тональностей. Також висловила побоювання з приводу того, що такий відвертий номер можуть заборонити в Європі. Maruv не погодилася з таким коментарем і зазначила, що на її концерти приходять батьки з дітьми.

Євген Філатов порівняв виступ учасниці з найновішими трендовими окулярами. Однак констатував, що цей тренд використовують багато сучасних артистів, а значить «такого ще мільйон».

Але Андрій Данилко категорично не погодився зі своїми колегами. Йому точно сподобався виступ, а особливо танець Maruv біля столу журі. Нехай енергетики та драйву не вистачило, але все пояснюється втомою співачки. Композицію «Siren Song» приписав до категорії клубної музики, але не виключив успіху на Євробаченні-2019.

«Maruv, хочеться бачити провокацію вже до кінця, якщо ви заявляєте про себе настільки провокаційно», — зауважив Андрій Данилко.

Video: Виступ Maruv (Ганни Корсун) на Нацвідборі на Євробачення-2019 Марув (Анна Корсун) виступила на сцені відбору на Євробачення 2019 Україна. Як журі відреагувало на виступ Марув? Яким був номер Maruv на пісню Sirena Song - читайте в матеріалі

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ