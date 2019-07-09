Atlas Weekend — 2019: розклад на 9 липня
Фестиваль Atlas Weekend — 2019 стартує сьогодні, 9 липня. Традиційно перший день заходу буде безкоштовним. Хто ж відкриє Atlas Weekend? Дивіться докладний розклад на 9 липня.
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Першого дня Atlas Weekend — 2019 на території ВДНГ зберуться найкращі виконавці українського шоу-бізнесу. У списку артистів — ONUKA, О.Torvald, KYIVSTONER, Оля Цибульська, Злата Огнєвіч, АГОНЬ, Artem Pivovarov, ALEKSEEV, PAVLO ZIBROV, DZIDZIO.
На головній сцені виступить легенда української естради та всього пострадянського простору Софія Ротару.
Також глядачі побачать зірок Національного відбору на Євробачення-2019: Ivan NAVI, LAUD, LETAY, KHAYAT, YUKO.
Прикрасить вечір своїм виступом популярна красуня, артистка, чиє ім’я прославляє Україну на світових червоних доріжках і преміях, а також суддя 10 сезону вокального шоу «Х-фактор» NK|Настя Каменських.
Наприкінці музичного вечора для глядачів заспівають та станцюють запальні MOZGI.
Atlas Weekend — 2019: програма на 9 липня
Main Stage
- 15:02 — 15:12 Sonya Kay
- 15:14 — 15:28 Ivan NAVI
- 15:28 — 15:40 Мята
- 15:42 — 15:52 TamerlanAlena
- 15:54 — 16:04 Rumbero’s
- 16:06 — 16:16 DSIDE BAND
- 16:18 — 16:34 Оля Цибульська
- 16:36 — 16:50 Дорош
- 16:52 — 17:08 LAUD
- 17:10 — 17:20 KYIVSTONER
- 17:22 — 17:34 DILEMMA
- 17:36 — 18:06 Злата Огневич
- 18:08 — 18:18 АГОНЬ
- 18:20 — 18:32 Artem Pivovarov
- 18:34 — 18:46 Віталій Козловський
- 18:48 — 18:58 Бамбинтон
- 19:00 — 19:26 Alyosha
- 19:28 — 19:40 NIKITA LOMAKIN
- 19:42 — 20:20 ALEKSEEV
- 20:22 — 20:52 NK
- 20:54 — 21:24 БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- 21:26 — 21:46 PAVLO ZIBROV
- 21:48 — 22:18 DZIDZIO
- 22:20 — 23:00 Софія Ротару
- 23:00 — 23:30 MOZGI
West Stage
- 15:30 — 16:00 NRavitsa Planet
- 16:30 — 17:15 LETAY
- 17:45 — 18:30 Epolets
- 19:00 — 20:00 СКАЙ
- 21:00 — 22:30 ONUKA
East Stage
- 15:30 — 16:00 VS
- 16:30 — 17:15 Nereis
- 17:45 — 18:30 TRANK
- 19:00 — 20:00 KARNA
- 21:00 — 22:30 О.Torvald
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North Stage
- 15:15 — 15:45 YEYO
- 16:15 — 16:45 KHAYAT
- 17:15 — 18:00 Lolita Kox
- 18:30 — 19:15 [O]
- 20:00 — 21:00 Warhola
- 22:00 — 23:30 YUKO
Garden Stage
- 16:00 — 18:00 MRDR
- 16:00 — 18:00 GORUN
- 18:00 — 19:00 Klim Beats
- 19:00 — 20:00 Olivia Sugar
- 20:00 — 22:00 Masta
- 20:00 — 22:00 Artem Volyk
- 22:00 — 00:00 Тот самый Тимур
Kurenivka Stage
- 18:00 — 19:30 Dara
- 19:30 — 20:30 Канва
- 20:30 — 22:00 Dj Kodzu
- 22:00 — 00:00 YU.R
Burn Stage
- 14:00 — 16:00 BURN Breakdance Battle: реєстрація
- 17:00 — 19:00 BURN Breakdance Battle: відбори до ТОП-16
- 19:00 — 21:00 BURN Breakdance Battle: фінали
Нагадуємо, Atlas Weekend пройде з 9 по 14 липня на ВДНГ у Києві. Серед вже оголошених учасників фестивалю — The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, A$AP Rocky, Michael Kiwanuka, «Сплин», Netta, Tom Odell, Little Big, The Hardkiss та багато інших. Поспішайте придбати останні квитки на Atlas Weekend — 2019!
Фото: сторінки Atlas Weekend в соціальних мережах