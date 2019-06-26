Atlas Weekend — 2019: Софія Ротару виступить на фестивалі 9 липня

Легенда української естради Софія Ротару стала хедлайнером першого дня фестивалю Atlas Weekend — 2019! Народна артистка України виступить у Києві вже 9 липня. Подробиці – в матеріалі. Репертуар Софії Ротару нараховує понад 500 пісень різними мовами світу. Музичний успіх Софії Михайлівни ознаменований міжнародним визнанням у країнах Європи та СНД. Легендарна співачка української естради — хедлайнер першого дня Atlas Weekend — 2019! На головній сцені фестивалю Софія Ротару виступить вже 9 липня о 22:20.

Привітати легендарне шоу «Х-фактор» з днем народження поспішають зарубіжні та українські топ-артисти, серед яких обов’язково будуть ті, чия зірка засяяла завдяки проєкту. У тому числі і Софія Ротару поспішає привітати проект з десятиріччям і стане запрошеною зіркою. Побачимо її в ефірі вже цієї осені — не пропустіть!

Нагадуємо, фестиваль Atlas Weekend — 2019 пройде з 9 по 14 липня в Києві на ВДНГ. У програмі фестивалю на всі дні вже можна бачити The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, «Сплін», Tom Walker, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, The Subways, ATB, Little Big, The Hardkiss та багатьох інших. Більше на тему: Як купити і скільки коштують квитки на Atlas Weekend — 2019. Фото: сторінки Atlas Weekend в соціальних мережах Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ