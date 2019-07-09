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Atlas Weekend — 2019: София Ротару выступит на фестивале 9 июля

09.07.2019

Легенда украинской эстрады София Ротару стала хедлайнером первого дня фестиваля Atlas Weekend — 2019! Народная артистка Украины выступит в Киеве уже сегодня, 9 июля. Подробности — в материале.

Atlas Weekend — 2019: София Ротару выступит на фестивале 9 июля

Репертуар Софии Ротару насчитывает более 500 песен на разных языках мира. Музыкальный успех Софии Михайловны ознаменован международным признанием в странах Европы и СНГ. Легендарная певица украинской эстрады — хедлайнер первого дня Atlas Weekend — 2019! На главной сцене фестиваля София Ротару выступит уже 9 июля в 22:20.

Поздравить легендарное шоу «Х-фактор» с днем рождения спешат зарубежные и украинские топ-артисты, среди которых обязательно будут те, чья звезда зажглась благодаря проекту. В том числе и София Ротару спешит поздравить проект с десятилетием и станет приглашенной звездой. Увидим ее в эфире уже этой осенью — не пропустите!  

Напоминаем, фестиваль Atlas Weekend — 2019 пройдет с 9 по 14 июля в Киеве на ВДНГ. В программе фестиваля на все дни можно видеть как украинских так и звезд мирового уровня

Больше по теме: Как купить и сколько стоят билеты на Atlas Weekend — 2019.

Фото: странички Atlas Weekend в социальных сетях 

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