Atlas Weekend — 2019: Софія Ротару виступить на фестивалі 9 липня

Легенда української естради Софія Ротару стала хедлайнером першого дня фестивалю Atlas Weekend — 2019! Народна артистка України виступить у Києві вже сьогодні, 9 липня. Подробиці – в матеріалі. Репертуар Софії Ротару нараховує понад 500 пісень різними мовами світу. Музичний успіх Софії Михайлівни ознаменований міжнародним визнанням у країнах Європи та СНД. Легендарна співачка української естради — хедлайнер першого дня Atlas Weekend — 2019! На головній сцені фестивалю Софія Ротару виступить вже 9 липня о 22:20.

Привітати легендарне шоу «Х-фактор» з днем народження поспішають зарубіжні та українські топ-артисти, серед яких обов’язково будуть ті, чия зірка засяяла завдяки проєкту. У тому числі і Софія Ротару поспішає привітати проект з десятиріччям і стане запрошеною зіркою. Побачимо її в ефірі вже цієї осені — не пропустіть!

Нагадуємо, фестиваль Atlas Weekend — 2019 пройде з 9 по 14 липня в Києві на ВДНГ. У програмі фестивалю на всі дні вже можна бачити як український та світових зірок.

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Фото: сторінки Atlas Weekend в соціальних мережах

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