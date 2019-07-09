Atlas Weekend — 2019: Софія Ротару виступить на фестивалі 9 липня
09.07.2019
Легенда української естради Софія Ротару стала хедлайнером першого дня фестивалю Atlas Weekend — 2019! Народна артистка України виступить у Києві вже сьогодні, 9 липня. Подробиці – в матеріалі.Репертуар Софії Ротару нараховує понад 500 пісень різними мовами світу. Музичний успіх Софії Михайлівни ознаменований міжнародним визнанням у країнах Європи та СНД. Легендарна співачка української естради — хедлайнер першого дня Atlas Weekend — 2019! На головній сцені фестивалю Софія Ротару виступить вже 9 липня о 22:20.
Привітати легендарне шоу «Х-фактор»з днем народження поспішають зарубіжні та українські топ-артисти, серед яких обов’язково будуть ті, чия зірка засяяла завдяки проєкту. У тому числі і Софія Ротару поспішає привітати проект з десятиріччям і стане запрошеною зіркою. Побачимо її в ефірі вже цієї осені — не пропустіть!