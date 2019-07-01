На Atlas Weekend – 2019 виступить Ivan NAVI. Український співак виконує пісні в стилі поп і house, але чим він здивує на концерті наразі невідомо. Детальніше – в матеріалі.

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Цього року на Atlas Weekend ми побачимо багато зірок українського Нацвідбору на Євробачення-2019 – Letay, Bahroma, YUKO, KHAYAT. До них нещодавно долучився і Ivan NAVI. Молодий співак точно зможе запалити сцену і порадувати шанувальників гарною якісною музикою.

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Нагадуємо, що Ivan NAVI почав свою кар’єру з відомого шоу «Співай, як зірка», де його помітив Кузьма Скрябін. Відтоді саме Кузьма залишається головним прикладом для нього, адже надихав виконавця на творчі досягнення та сумлінну роботу.

Нагадуємо, що Atlas Weekend пройде спекотним сонячним літом – з 9 по 14 липня.

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