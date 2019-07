Atlas Weekend – 2019: Настя Каменських виступить на фестивалі 9 липня

Суддя проєкту «Х-фактор» Настя Каменських уже зовсім скоро візьме участь в одній із найпопулярніших музичних подій цього літа – Atlas Weekend – 2019! Спокуслива і талановита артистка заспіває на сцені фестивалю 9 липня. Подробиці – в матеріалі.

Настя Каменських – українська співачка, телеведуча, автор популярного YouTube-каналу NKblog, авторка бренду спортивного одягу NKsport, а також уддя проєкту «Х-фактор» на телеканалі СТБ з 2017 року. Уже понад 10 років Настя є улюбленицею української публіки.

У 2006 році Настя Каменських стає учасницею дуету «Потап і Настя». Проєкт швидко став популярним завдяки хітам «Не пара», «Міцні горішки», «На Раёне» і багатьом іншим. Любов до дуету можна справді назвати народною, адже важко уявити веселе свято – чи то весілля, чи корпоратив – без треків «Потапа і Насті».

Зараз Настя Каменських виступає під псевдонімом NK. «Оновлена» Настя Каменських не перестає дивувати своїх фанатів і продовжує створювати нові круті хіти, такі як «Это моя ночь», «Дай мне», «LOMALA», «Peligroso» і «Попа, как у Ким».

Нагадуємо, фестиваль Atlas Weekend – 2019 пройде з 9 по 14 липня в Києві на ВДНГ. У програмі фестивалю на всі дні можна бачити The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, «Сплин», Tom Walker, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, The Subways, ATB, Little Big, The Hardkiss та багатьох інших.

