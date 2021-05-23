Євробачення-2021: виступи учасників у фіналі конкурсу (ВІДЕО)
Сьогодні, 22 травня, відбувся фінал конкурсу Євробачення-2021, у якому виступила і Україна. Пропонуємо ознайомитися з номерами країн-учасниць фіналу міжнародного конкурсу. Дивіться відео виступів просто зараз!
Євробачення-2021: хто виступив у фіналі конкурсу
У фіналі Євробачення-2021 виступили представники 26 країн, у тому числі й український гурт Go_A з піснею «Шум».
Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo
Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»
Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»
Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»
Росія: Manizha – «Russian Woman»
Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
Сербія: Hurricane – «Loco Loco»
Велика Британія: James Newman – «Embers»
Греція: Stefania – «Last Dance»
Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
Іспанія: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»
Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
Німеччина: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»
Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»
Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
Литва: The Roop – «Discoteque»
Україна: Go_A – «SHUM»
Франція: Barbara Pravi – «Voilà»
Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
Норвегія: TIX – «Fallen Angel»
Нідерланди: Jeangu Macrooy – «Birth Of A New Age»
Італія: Måneskin – «Zitti E Buoni»
Швеція: Tusse – «Voices»
Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
Нагадаємо, 65-й пісенний конкурс Євробачення-2021 проходив у Нідерландах 18−22 травня.
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