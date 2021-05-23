Євробачення-2021: виступи учасників у фіналі конкурсу (ВІДЕО)

Сьогодні, 22 травня, відбувся фінал конкурсу Євробачення-2021, у якому виступила і Україна. Пропонуємо ознайомитися з номерами країн-учасниць фіналу міжнародного конкурсу. Дивіться відео виступів просто зараз!

Євробачення-2021: хто виступив у фіналі конкурсу

У фіналі Євробачення-2021 виступили представники 26 країн, у тому числі й український гурт Go_A з піснею «Шум».

Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo



Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»



Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»



Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»



Росія: Manizha – «Russian Woman»



Мальта: Destiny – «Je Me Casse»



Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»



Сербія: Hurricane – «Loco Loco»



Велика Британія: James Newman – «Embers»



Греція: Stefania – «Last Dance»



Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»



Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»



Іспанія: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»



Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»



Німеччина: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»



Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»



Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»



Литва: The Roop – «Discoteque»



Україна: Go_A – «SHUM»



Франція: Barbara Pravi – «Voilà»



Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»



Норвегія: TIX – «Fallen Angel»



Нідерланди: Jeangu Macrooy – «Birth Of A New Age»



Італія: Måneskin – «Zitti E Buoni»



Швеція: Tusse – «Voices»



Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»



Нагадаємо, 65-й пісенний конкурс Євробачення-2021 проходив у Нідерландах 18−22 травня.

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