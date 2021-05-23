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Євробачення-2021: виступи учасників у фіналі конкурсу (ВІДЕО)

23.05.2021

Сьогодні, 22 травня, відбувся фінал конкурсу Євробачення-2021, у якому виступила і Україна. Пропонуємо ознайомитися з номерами країн-учасниць фіналу міжнародного конкурсу. Дивіться відео виступів просто зараз!

гоа евровидение 2021

Євробачення-2021: хто виступив у фіналі конкурсу

У фіналі Євробачення-2021 виступили представники 26 країн, у тому числі й український гурт Go_A з піснею «Шум».

Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo

Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»

Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»

Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»

Росія: Manizha – «Russian Woman»

Мальта: Destiny – «Je Me Casse»

Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»

Сербія: Hurricane – «Loco Loco»

Велика Британія: James Newman – «Embers»

Греція: Stefania – «Last Dance»

Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»

Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»

Іспанія: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»

Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»

Німеччина: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»

Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»

Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»

Литва: The Roop – «Discoteque»

Україна: Go_A – «SHUM»

Франція: Barbara Pravi – «Voilà»

Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»

Норвегія: TIX – «Fallen Angel»

Нідерланди: Jeangu Macrooy – «Birth Of A New Age»

Італія: Måneskin – «Zitti E Buoni»

Швеція: Tusse – «Voices»

Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»

Нагадаємо, 65-й пісенний конкурс Євробачення-2021 проходив у Нідерландах 18−22 травня.

Більше на тему: Учасники фіналу міжнародного конкурсу Євробачення-2021

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