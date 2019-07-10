Atlas Weekend — 2019: як пройшов перший день фестивалю

Вчора, 9 липня, відбулося відкриття одного з наймасштабніших і очікуваних фестивалів року — Atlas Weekend — 2019. За заявою організаторів перший день української музики відвідала рекордна кількість людей — 159 810. Як пройшло відкриття фестивалю — читайте далі.

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В перший день Atlas Weekend — 2019 на території ВДНГ зібрались найкращі виконавці українського шоу-бізнесу. У списку артистів — ONUKA, О.Torvald, KYIVSTONER, Оля Цибульська, Злата Огнєвіч, АГОНЬ, Artem Pivovarov, ALEKSEEV, PAVLO ZIBROV, DZIDZIO.

На головній сцені виступила легенда української естради та всього пострадянського простору Софія Ротару.

Також глядачі побачили зірок Національного відбору на Євробачення-2019: Ivan NAVI, LAUD, LETAY, KHAYAT, YUKO.

Прикрасила вечір своїм виступом популярна красуня, артистка, чиє ім’я прославляє Україну на світових червоних доріжках і преміях, а також суддя 10 сезону вокального шоу «Х-фактор» NK|Настя Каменських.

Наприкінці музичного вечора для глядачів заспівали та станцювали запальні MOZGI.

Фото: прес-служба Atlas Weekend

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