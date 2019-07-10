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Atlas Weekend — 2019: как прошел первый день фестиваля

10.07.2019

Вчера, 9 июля, состоялось открытие одного из самых масштабных и ожидаемых фестивалей года  — Atlas Weekend — 2019. По заявлению организаторов первый день украинской музыки посетило рекордное количество человек — 159 810. Как прошло открытие фестиваля — читайте далее.

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В первый день Atlas Weekend — 2019 на территории ВДНГ собрались лучшие исполнители украинского шоу-бизнеса. В списке артистов — ONUKA, О.Torvald, KYIVSTONER, Оля Цибульськая, Злата Огневич, АГОНЬ, Artem Pivovarov, ALEKSEEV, PAVLO ZIBROV, DZIDZIO.

На главной сцене также выступила легенда украинской эстрады и всего постсоветского пространства София Ротару. А еще зрители увидели звезд Национального отбора на Евровидение-2019Ivan NAVILAUDLETAYKHAYATYUKO.

Украсила вечер своим выступлением популярная красотка, артистка, чье имя прославляет Украину на мировых красных дорожках и премиях, а также судья 10 сезона вокального шоу «Х-фактор» NK|Настя Каменских.

А в завершение музыкального вечера для зрителей спели и станцевали зажигательные MOZGI.

Atlas Weekend — 2019 ротару

Atlas Weekend — 2019 софия ротару

Atlas Weekend — 2019

Atlas Weekend — 2019

Atlas Weekend — 2019

Atlas Weekend — 2019

Atlas Weekend — 2019

Atlas Weekend — 2019

Atlas Weekend — 2019

Atlas Weekend — 2019

Atlas Weekend — 2019

Atlas Weekend — 2019

Atlas Weekend — 2019

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Фото: пресс-служба Atlas Weekend 

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