Atlas Weekend — 2019: самые яркие участники фестиваля (Часть 1)
Самое масштабное и ожидаемое музыкальное событие года Atlas Weekend — 2019 в разгаре. В этом году фестиваль пройдет уже в пятый раз. Список музыкантов настолько разнообразный, что пропустить это событие невозможно. Мы уже рассказывали вам о хедлайнерах Atlas Weekend. Читайте в материале, ради кого еще стоит пойти на Atlas Weekend.
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MELOVIN
Украинский певец, композитор, музыкант. Победитель вокального шоу «Х-Фактор»-6 на телеканале СТБ, победитель национального отбора Украины на Евровидение-2018, представитель от Украини на «Eurovision Song Contest»-2018 в Лиссабоне.
Tom Odell
Британский певец, композитор и музыкант. Его магнетический голос покорил сердца миллионов людей по всему миру.
TATARKA
Певица и влогер TATARKA (Ира Смелая) завоевала широкую аудиторию поклонников своего творчества за очень короткий срок. Ее творчество объединяет все последние тренды последних лет.
Little Big
Панк-рэйв группа Little Big в своем творчестве касаются актуальных социальных событий, происходящих в мире. Их творчество сочетает в себе мощную электронную музыку с элементами хоп-хопа.
Netta
Израильская певица и победительница конкурса «Евровидение»-2018 от Израиля с песней «Toy».
5’Nizza
Украинская культовая группа, исполняющая песни в стиле хип-хоп, регги и фанк.
ATB
ATB — псевдоним всемирно известного немецкого музыканта и продюсера Андре Таннебергера. На счету Андре 10 студийных альбомов, множество международных наград и места в топе различных рейтингов «лучших диджеев».
Нейромонах Феофан
Как характеризуют свое творчество сами участники группы: «Древнерусский драм для ядрености души и плясок удалых!» Выступления коллектива стилизованы под народные гулянья. Текст песен Феофана изобилует славянизмами и устаревшими русскими словами, а вокал наполнен характерным оканьем.
Emika
Британская певица и музыкант, выступающая в жанре даунтемповый дабстеп. Дебютный сингл «Drop the Other» покорил как критиков, так и меломанов.
PianoRAVE
Один из звездных судей проекта «Х-фактор» Дмитрий Шуров (Pianoбой) выступит с программой PianoRAVE — неожиданный и самоироничный сэт из полностью переаранжированных песен известных лирических песен Шурова.
The Vaccines
Британская инди-рок-группа, чей дебютный альбом занял 4 место в чарте лучшего альбома года Великобритании.
Один в каное
Популярный украинский музыкальный инди-коллектив из Львова с нежным вокалом и яркой музыкой.
Ляпис 98
Рок-проект Сергея Михалка, который сформировался из участников группы «Brutto» и бывших участников группы «Ляпис Трубецкой».
UNKLE
Британский музыкальный проект, созданный Джеймсом Лавелем при участии DJ Shadow и Ричарда Файла.
Télépopmusik
Французский даунтемпо-проект Télépopmusik существует с 1997 года. Первые строчки мировых чартов, всенародная любовь и миллионы поклонников во всем мире.
Аигел
Электронный хип-хоп-дуэт: автор текстов Айгель Гайсинова и электронный музыкант Илья Барамия.