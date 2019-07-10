Самое масштабное и ожидаемое музыкальное событие года Atlas Weekend — 2019 в разгаре. В этом году фестиваль пройдет уже в пятый раз. Список музыкантов настолько разнообразный, что пропустить это событие невозможно. Мы уже рассказывали вам о хедлайнерах Atlas Weekend. Читайте в материале, ради кого еще стоит пойти на Atlas Weekend.

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MELOVIN

Украинский певец, композитор, музыкант. Победитель вокального шоу «Х-Фактор»-6 на телеканале СТБ, победитель национального отбора Украины на Евровидение-2018, представитель от Украини на «Eurovision Song Contest»-2018 в Лиссабоне.

Tom Odell

Британский певец, композитор и музыкант. Его магнетический голос покорил сердца миллионов людей по всему миру.

TATARKA

Певица и влогер TATARKA (Ира Смелая) завоевала широкую аудиторию поклонников своего творчества за очень короткий срок. Ее творчество объединяет все последние тренды последних лет.

Little Big

Панк-рэйв группа Little Big в своем творчестве касаются актуальных социальных событий, происходящих в мире. Их творчество сочетает в себе мощную электронную музыку с элементами хоп-хопа.

Netta

Израильская певица и победительница конкурса «Евровидение»-2018 от Израиля с песней «Toy».

5’Nizza

Украинская культовая группа, исполняющая песни в стиле хип-хоп, регги и фанк.

ATB

ATB — псевдоним всемирно известного немецкого музыканта и продюсера Андре Таннебергера. На счету Андре 10 студийных альбомов, множество международных наград и места в топе различных рейтингов «лучших диджеев».

Нейромонах Феофан

Как характеризуют свое творчество сами участники группы: «Древнерусский драм для ядрености души и плясок удалых!» Выступления коллектива стилизованы под народные гулянья. Текст песен Феофана изобилует славянизмами и устаревшими русскими словами, а вокал наполнен характерным оканьем.

Emika

Британская певица и музыкант, выступающая в жанре даунтемповый дабстеп. Дебютный сингл «Drop the Other» покорил как критиков, так и меломанов.

PianoRAVE

Один из звездных судей проекта «Х-фактор» Дмитрий Шуров (Pianoбой) выступит с программой PianoRAVE — неожиданный и самоироничный сэт из полностью переаранжированных песен известных лирических песен Шурова.

The Vaccines

Британская инди-рок-группа, чей дебютный альбом занял 4 место в чарте лучшего альбома года Великобритании.

Один в каное

Популярный украинский музыкальный инди-коллектив из Львова с нежным вокалом и яркой музыкой.

Ляпис 98

Рок-проект Сергея Михалка, который сформировался из участников группы «Brutto» и бывших участников группы «Ляпис Трубецкой».

UNKLE

Британский музыкальный проект, созданный Джеймсом Лавелем при участии DJ Shadow и Ричарда Файла.

Télépopmusik

Французский даунтемпо-проект Télépopmusik существует с 1997 года. Первые строчки мировых чартов, всенародная любовь и миллионы поклонников во всем мире.

Аигел

Электронный хип-хоп-дуэт: автор текстов Айгель Гайсинова и электронный музыкант Илья Барамия.

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