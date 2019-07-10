Наймасштабніша і очікувана музична подія року Atlas Weekend — 2019 у розпалі. У цьому році фестиваль пройде вже в п’ятий раз. Список музикантів настільки різноманітний, що пропустити цю подію неможливо. Ми вже розповідали вам про хедлайнерів Atlas Weekend. Читайте в матеріалі, заради кого ще варто піти на Atlas Weekend.

Більше на тему: Atlas Weekend — 2019: програма фестивалю на всі дні

MELOVIN

Український співак, композитор та музикант. Переможець вокального шоу «Х-Фактор»-6 на телеканалі СТБ, переможець національного відбору України на Євробачення-2018, представник від України на «Eurovision Song Contest»-2018 в Лісабоні.

Tom Odell

Британський співак, композитор і музикант. Його магнетичний голос підкорив серця мільйонів людей по всьому світу.

TATARKA

Співачка і влогер TATARKA (Іра Смілива) завоювала широку аудиторію шанувальників своєї творчості за дуже короткий термін. Її творчість об’єднує всі останні тренди останніх років.

Little Big

Панк-рейв група Little Big в своїй творчості торкаються актуальних соціальних подій, що відбуваються в світі. Їх музика поєднує в собі потужну електронну музику з елементами хоп-хопа.

Netta

Ізраїльська співачка та переможниця конкурсу «Євробачення»-2018 від Ізраїлю з піснею «Toy».

5’Nizza

Українська культова група, виконуюча пісні в стилі хіп-хоп, реггі та фанк.

ATB

ATB — псевдонім всесвітньо відомого німецького музиканта і продюсера Андре Таннебергера. На рахунку Андре 10 студійних альбомів, безліч міжнародних нагород і місця в топі різних рейтингів «найкращих діджеїв».

Нейромонах Феофан

Як характеризують свою творчість самі учасники групи: «Давньоруський драм для кремезності душі і танців веселих!» Виступи колективу стилізовані під народні гуляння. Текст пісень Феофана рясніє славянизмами і застарілими російськими словами, а вокал наповнений характерним оканням.

Emika

Британська співачка і музикант, виступає в жанрі даунтемповий дабстеп. Дебютний сингл «Drop the Other» підкорив як критиків, так і меломанів.

PianoRAVE

Один із зіркових суддів проєкту «Х-фактор» Дмитро Шуров (Pianoбой) виступить з програмою PianoRAVE – несподіваний і самоіронічний сет з повністю переаранжірованних пісень відомих ліричних пісень Шурова.

The Vaccines

Британський інді-рок-гурт, чий дебютний альбом зайняв 4 місце в чарті найкращого альбому року Великобританії.

Один в каное

Популярний український музичний інді-колектив зі Львова з ніжним вокалом і яскравою музикою.

Ляпис 98

Рок-проект Сергія Міхалка, який сформувався з учасників гурту «Brutto» і колишніх учасників гурту «Ляпис Трубецкой».

UNKLE

Британський музичний проект, створений Джеймсом Лавель за участю DJ Shadow і Річарда файлу.

Télépopmusik

Французький даунтемпо-проект Télépopmusik існує з 1997 року. Перші рядки світових чартів, всенародна любов і мільйони шанувальників у всьому світі.

Аигел

Електронний хіп-хоп-дует: автор текстів Айгель Гайсінова і електронний музикант Ілля Барамія.

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