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Юрій Ковриженко: згадуємо найяскравіші кулінарні подорожі до дня народження шеф-кухаря

10.06.2019

Ведучий проєкту «Страва честі» Юрій Ковриженко 8 червня відзначив своє 36-річчя. До дня народження талановитого шеф-кухаря згадуємо його найяскравіші кулінарні подорожі в цьому році. Читайте докладніше в матеріалі.

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Юрий Ковриженко шеф повар

Юрій Ковриженко — всесвітньо відомий шеф-кухар, що регулярно представляє нашу країну на міжнародних конгресах, а також посол української кухні в інших країнах від Міністерства закордонних справ.

Юрій Ковриженко на World Gourmet Summit 2019

З 20 по 27 квітня в Сінгапурі проходив щорічний кулінарний фестиваль World Gourmet Summit, на якому зібралися найкращі шеф-кухарі світу, аби продемонструвати свої кулінарні таланти у високій кухні. Третій рік поспіль Україна представлена на цьому масштабному заході, а шеф-ментором української команди став Юрій Ковриженко.

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Юрій Ковриженко дав майстер-клас за підтримки посольства України в Сінгапурі

Юрій також дав майстер-клас за підтримки посольства України в Сінгапурі для більш, ніж 100 студентів національного кулінарного інституту.

«Говорили про квіти, гастроботаніку і філософію шефа. Дуже цікаво викладати в різних країнах і бачити різницю між студентами, культурами та їх сприйняттям світу», — розповідає Юрій.

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Вечері української кухні в колаборації посольства України в Сінгапурі, At-Sunrice GlobalChef Academy і Tower Club

C 28 квітня по 3 травня Юрій давав вечері української кухні в колаборації посольства України в Сінгапурі, At-Sunrice GlobalChef Academy, Tower Club і за особистої підтримки посла України в Сінгапурі, Брунеї та Нової Зеландії Дмитра Сеника.

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Юрій Ковриженко представив Україну на міжнародному кулінарному фестивалі Cuisine

З 11 по 14 квітня в Каїрі пройшов міжнародний кулінарний фестиваль Cuisine. Послом Української кухні від посольства України в Єгипті виступив Юрій Ковриженко — професійний шеф-кухар з 10-річним стажем. Гостей дивували традиційної та автентичною кухнею, презентованої в сучасному виконанні.

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Юрій Ковриженко представив Україну на Тижні української кухні в Анкарі

З 3 по 5 квітня в готелі Ankara HiltonSA в Анкарі під егідою посольства України пройшли українські кулінарні дні в форматі вечері «A la Carte», який готував Юрій Ковриженко. У меню були борщ, котлети по-київськи, вареники з вишнями та інші цікаві варіації української кухні.

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Ведучий програми «Страва честі» брав участь в шоу на турецькому кулінарному каналі

Юрій Ковриженко на Тижні української кухні в Анкарі під час українських кулінарних днів в форматі вечері «A la Carte» також взяв участь в телешоу на турецькому кулінарному каналі.

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Юрій Ковриженко знявся в серіалі «Доньки-матері» («2 + 2 = 6»)

Юрій Ковриженко спробував свої сили не тільки в якості ведучого програми «Страва честі», а й в ролі актора. Чоловік знявся в епізодичній ролі в серіалі «Доньки-матері» («2 + 2 = 6»). Незважаючи на дебют, постав в звичному і рідному амплуа — в серіалі він зіграв кухаря відомого ресторану.

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