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Юрій Ковриженко представить Україну на міжнародному кулінарному фестивалі

08.04.2019

Ведучий програми «Страва честі» Юрій Ковриженко представить Україну на міжнародному кулінарному фестивалі Cuisine в Каїрі від посольства України в Єгипті. Читайте докладніше. 

Більше на тему: Юрій Ковриженко представить Україну на World Gourmet Summit

юрий ковриженко представит украину в каире

З 11 по 14 квітня в Каїрі пройде міжнародний кулінарний фестиваль Cuisine. Послом Української кухні від посольства України в Єгипті виступить Юрій Ковриженко — професійний шеф-кухар з 10-річним стажем. Гостей будуть дивувати традиційною та автентичною кухнею, презентованою в сучасному виконанні:

  • Закуска. Мус з буряка з яловичим беконом, на крамблі з житнього хліба з соусом із хрону;
  • Основна страва. Кролик тушкований в сметані з карамелізованою морквою;
  • Десерт. Медовик з карамельним соусом.

Ведучий програми «Страва честі» регулярно представляє країну на міжнародних конгресах, серед яких World Gourmet Summit, Chefs World Summit, Chefs World Summit, а також як посол української кухні в інших країнах від Міністерства закордонних справ.

Більше на тему: Фотодобірка: Юрій Ковриженко на Тижні української кухні в Анкарі

Дивіться щонеділі о 9:00 на телеканалі СТБ кулінарний тревел з елементами реаліті «Страва честі» з харизматичним ведучим Юрієм Ковриженком. 

Video: Юрій Ковриженко представить Україну на міжнародному кулінарному фестивалі

Ведучий Страва честі Юрій Ковриженко представить Україну на міжнародному кулінарному фестивалі Cuisine в Каїрі. Читайте докладніше

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