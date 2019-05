СТБ виграв дві нагороди Ukrainian Design: The Very Best Of 2019

30 травня в Одесі в рамках Ukrainian Creative Awards відбулася Церемонія нагородження переможців національного конкурсу Ukrainian Design: The Very Best Of. Студія дизайну телеканалу СТБ отримала дві золотих нагороди – за візуальну айдентику кулінарного тревел-шоу «Страва честі» (номінація TV Program – Visual Identity) і за сценічне оформлення Національного відбору на Євробачення-2019 (номінація TV set design). Детальніше в матеріалі.

Відзначимо, що сценографіка Національного відбору виграє The Very Best Of другий рік поспіль.

«Визнання професійного журі – це завжди величезна мотивація для всієї команди. Я пишаюся успіхом відділу дизайну СТБ і хочу подякувати всім колегам, хто виконав величезну роботу, вклав свої знання, сили, нерви і креатив. Їх професіоналізм і впевненість у кожному кроці вкотре приводять наші проекти до перемоги», – коментує маркетинг-директор СТБ Андрій Орнатський.

«Мені пощастило працювати з крутими колегами. Дякую тим, хто допомагав і був генератором ідей. Тим, хто сумнівався, сперечався – і цим давав поштовх рухатися вперед. Хто, довіряючи, не заважав. Людмила Семчук, Назар Бірюк, Іра Багній, Анатолій Максимов, Рита Яковенчук, Наталя Франчук, Міша Городничий, Юра Мещеряков – ви повірили в нас і дали можливість зробити нашу роботу такою, якою її оцінило міжнародне журі. Хочу відзначити всіх, завдяки кому це сталося: Рома Верещагін, Олександр Рязанов, Діма Вітман, Максим Бірюков, Аня Бевза, Сергій Стріпаченко, Льоша Котельников, Рома Черних, Настя Ємелькіна, Таня Гостєва-Говорова, Юра Олешко, Наташа Пісна, Юля Коцюба, Ксенія Боровенко, Артем Лебедєв! Дякую за те, що попри все залишаєтеся дітьми, фантазуєте і продовжує творити. Я гордий, що вчора наші колеги Володимир Бочко і Юля Коцюба в окремій номінації отримали «золото» за постер фестивалю латинського кіно в Чикаго. Це екстра-професіонали; їх успіх за межами каналу ще раз підтверджує той факт, що справжній талант і професіоналізм не зупинити навіть у вільний від роботи час»,– поділився емоціями і подякував колегам арт-директор телеканалу СТБ Дмитро Литвиненко.

Нагадаємо, що промо костюмованої драми «Кріпосна», прем’єра якої відбулася цієї весни в ефірі СТБ, вийшло у фінал світового конкурсу PromaxBDA. У номінації Dramatic Program Campaign промо «Кріпосної» змагатиметься з такими гучними серіалами, як «Розповідь служниці» (Globoplay, телеканал HULU), «Геній» (National Geographic), «Золоте життя» (HBO Europe) та іншими. Результати конкурсу стануть відомі 6 червня.

Також нагадаємо, що 1 червня в StarLightMedia з’явиться новий креативний підрозділ – дизайн-бюро. Він увійде до структури Дивізіону «Мовлення» і об’єднає в собі дизайн-відділи каналів СТБ, Нового і ICTV. Спеціалізуватися дизайн-бюро буде на ТВ-брендінгу, упаковці ТВ-проектів і сценографіці, оформленні кіно і серіалів, branded content, постпродакшн (спецефекти) і VR/AR технологіях для медіа. Всі арт-директори телеканалів – Дмитро Литвиненко (СТБ), Олександр Антонов (Новий канал), Сергій Черних (ICTV) – увійшли в команду об’єднаного бюро. Очолить проект Олексій Репік.

