Шеф-кухар зі світовим ім’ям Юрій Ковриженко спробував свої сили не тільки в якості ведучого програми «Страва честі», а й в ролі актора. Чоловік знявся в епізодичній ролі в серіалі «Доньки-матері» («2 + 2 = 6»). Читайте подробности.

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Юрій Ковриженко – професійний шеф-кухар з 10-річним стажем, який представляє Україну на міжнародних конгресах, серед них: Slow Food Terra Madre 2016 і 2018 у Турині, World Gourmet Summit 2017, 2018 і 2019 у Сінгапурі і Chefs World Summit 2017 Монте-Карло. А з 10 березня також став ведучим кулінарного тревел шоу з елементами реаліті «Страва честі».

Нещодавно Юрій Ковриженко знявся в епізодичній ролі в романтичній комедії «Доньки-матері» («2 + 2 = 6»). Незважаючи на дебют, чоловік постане в звичному і рідному амплуа — в серіалі він зіграє кухаря відомого ресторану.

«Я вперше знімався в серіалі. Мені дісталася невелика роль, але я вдячний за таку можливість. Цей досвід виявився незвичайним, але неймовірно цікавим. Роль далася мені просто, адже я грав самого себе», — ділитися враженнями Юрій.

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Нагадаємо, в центрі сюжету комедії — подружня пара, шлюб яких зазнав краху. Ігор і Наталя прожили разом 17 років. Вони настільки приїлися один одному, що вирішили розлучитися. Наступного дня після підписання всіх потрібних документів героїв чекає сюрприз — Наталя чекає дитину.

Однак, не встигли колишні чоловік та дружина отямитися від шокуючої новини, як дізнаються, що їхня 16-річна дочка Христина теж вагітна від головного хулігана школи.

Побачити Юрія Ковриженко в серіалі «Доньки-матері» («2 + 2 = 6») можна вже завтра, 9 травня, о 20:00 на телеканалі СТБ!

Серіал Доньки-матері (2019) – дивитися онлайн

Video: Юрій Ковриженко знявся в серіалі «Доньки-матері» («2 + 2 = 6») Юрій Ковриженко спробував свої сили не тільки в якості ведучого програми Страва честі, а й в ролі актора. Чоловік знявся в епізодичній ролі в серіалі Доньки-матері (2 + 2 = 6). Читайте подробиці

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