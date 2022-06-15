Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Куряча запіканка: рецепт від «Страва честі»

15.06.2022

Куряча запіканка або куряче філе в яєчно-сирної заливці — проста і дуже смачна страва. Яєчно-сирна заливка робить курочку та картоплю ніжними й соковитими. Ця страва підійде для повноцінного обіду чи вечері. Читайте покроковий рецепт приготування в нашому матеріалі.

Більше на тему: Закуска з запеченого буряка та квасолі: рецепт від «Страва честі»

Куриная запеканка рецепт

Інгредієнти:

  • Куряче філе — 2 шт.
  • Цибуля ріпчаста — 3 шт.
  • Картопля — 4 шт.
  • Куряче яйце — 3 шт.
  • Сир плавлений — 3 шт.
  • Сметана — 0,5 стак.
  • Сіль, перець і зелень — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Візьміть форму для запікання і змастіть рослинною олією.
  2. Наріжте картоплю кружечками та застеліть дно форми. Посоліть, поперчіть.
  3. Поріжте цибулю півкільцями і викладайте поверх картоплі.
  4. Куряче філе, нарізане шматочками викладіть поверх лука. Додайте приправи за смаком.
  5. Змішайте сметану, плавлений сир і яйця до однорідної маси. Вилийте отриману заливку поверх курячого філе, рівномірно розподіляючи по поверхні.
  6. Розігрійте духовку до 180 градусів і запікайте до золотистої скоринки. Прикрасьте зеленню за смаком.

Більше на тему: Куряча грудка в томатному соусі: рецепт від «Страви честі»

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber и Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати