26.05.2019 | Випуск 12
Рецепт філірованих в'юнів з грушевим чатні і полентой від Юрія Ковриженка
Юрій Ковриженко приїхав дізнатися унікальний знаменитий рецепт в'ялених в'юнів господині Наталії з села Селезівка
19.05.2019 | Випуск 11
Юрій Ковриженко приїхав дізнатися унікальний авторський рецепт ланципупиків з грибами і шкварками від господині Людмили
Рецепт гарбузово-картопляних ланципупиків з грибами в гарбузі від Юрія Ковриженка
Голосування: Яка страва була найкращою в одинадцятому випуску
Про проєкт
«Страва честі» — кулінарний тревел з елементами реаліті. Його ведучим став успішний український шеф-кухар Юрій Ковриженко. Ведучий професійну кухню на мобільний ресторан на колесах і відправляється в подорож по найколоритніших куточках України в пошуках унікальних рецептів, сімейних секретів українських господинь, які передаються з покоління в покоління, і незвичайних інгредієнтів для блюд, властивих тому чи іншому регіону. Мета проекту «Страва честі» — вивчати і розвивати кухню своєї країни. Для нього, як для шеф-кухаря — це Справа Честі — показати самим українцям, що ми — це не тільки буряк, картопля, морква і сало. Ми — просто нерозкритий гастрономічний всесвіт, якому може позаздрити будь-яка інша країна світу! Команда проекту «Страва честі» з кухнею на колесах завітає в найвіддаленіші міста і села України, щоб спробувати традиції нашої країни на смак. Кожен раз шеф-кухар приїжджає в нове місце до унікальної господині з метою вивчити рецепт і на підставі отриманих знань - приготувати свою стравити Честі. Але шеф-кухар навіть не уявляє, які історії господинь і які пригоди його чекають на шляху до цієї стравити Честі!
Юрій Ковриженко
