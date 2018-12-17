Про проєкт

«Страва честі» — кулінарний тревел з елементами реаліті. Його ведучим став успішний український шеф-кухар Юрій Ковриженко. Ведучий професійну кухню на мобільний ресторан на колесах і відправляється в подорож по найколоритніших куточках України в пошуках унікальних рецептів, сімейних секретів українських господинь, які передаються з покоління в покоління, і незвичайних інгредієнтів для блюд, властивих тому чи іншому регіону. Мета проекту «Страва честі» — вивчати і розвивати кухню своєї країни. Для нього, як для шеф-кухаря — це Справа Честі — показати самим українцям, що ми — це не тільки буряк, картопля, морква і сало. Ми — просто нерозкритий гастрономічний всесвіт, якому може позаздрити будь-яка інша країна світу! Команда проекту «Страва честі» з кухнею на колесах завітає в найвіддаленіші міста і села України, щоб спробувати традиції нашої країни на смак. Кожен раз шеф-кухар приїжджає в нове місце до унікальної господині з метою вивчити рецепт і на підставі отриманих знань - приготувати свою стравити Честі. Але шеф-кухар навіть не уявляє, які історії господинь і які пригоди його чекають на шляху до цієї стравити Честі!