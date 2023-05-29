Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Страва честі

Гуакамоле із зеленого горошку від Юрія Ковриженка

29.05.2023

Гуакамоле холодна закуска з пюрованої м’якоті авокадо. Популярна страва мексиканської кухні має безліч варіантів приготування. Одним із них поділився ведучий проекту «Страва честі» Юрій Ковриженко, це гуакамоле із зеленого горошку. Для цього рецепта прекрасно підійде заморожений горошок. Читайте покроковий рецепт приготування на велику компанію в нашому матеріалі.

Більше на тему: Закуска з запеченого буряка та квасолі: рецепт від «Страва честі»

Гуакамоле из зеленого горошка рецепт

Інгредієнти:

  • Горошок зелений — 830 г
  • Лимон (сік) — 40 г
  • Олія рослинна — 100—120 г
  • Кінза або петрушка — 20 г
  • Паприка або перець чилі (для тих хто любить гостре) — 3—4 г
  • Перець чорний — 2 г
  • Сіль — 5 г

Спосіб приготування:

  1. Зелень помити, промокнути від вологи та дрібно порізати.
  2. Свіжий або розморожений горошок відварити до готовності.
  3. Охолодити у льодяній воді, щоб зберегти яскраво-зелений колір.
  4. Перебити у блендері разом з олією до однорідності.
  5. Додати решту інгредієнтів та ретельно вимішати.
  6. Довести до смаку сіллю та перцем.
  7. Подавати зі свіжим хлібом або тостами, також смакує з млинцями або тоненьким лавашем.

Більше на тему: Хумус з квасолі від Юрія Ковриженка

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Ленивые вареники рецепт
Страва честі

Ліниві вареники: рецепт від «Страва честі»

 Быстрые пампушки к борщу рецепт
Страва честі

Швидкі пампушки до борщу: рецепт від «Страва честі»

 гречаники рецепт пошагово
Страва честі

Гречаники: рецепт від «Страва честі»

 Бисквит рецепт
Страва честі

Бісквіт: рецепт від «Страва честі»

 Долма рецепт
Страва честі

Долма: рецепт від «Страва честі»

 Домашнее мороженое из двух ингредиентов рецепт
Страва честі

Домашнє морозиво з двох інгредієнтів: рецепт від «Страва честі»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати