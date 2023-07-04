Гречаники — національна українська страва. Так називають котлети, які готуються з м’ясного фаршу з додаванням гречаної каші. Смачні та ароматні гречаники стануть улюбленою стравою для всієї сім’ї. Читайте покроковий рецепт приготування в нашому матеріалі.

Більше на тему: Юрій Ковриженко назвав топ-5 улюблених кулінарних книг

Інгредієнти:

Сіль і спеції — за смаком

Для соусу:

Приготування:

Гречану крупу добре промити і перебрати. Всипати в киплячу підсолену воду і варити до готовності. Остудити.

У фарш додати дрібно нарізану цибулю, яйце, сіль і спеції за смаком. Ретельно вимісити.

Додати гречану кашу у фарш і все перемішати до однорідної маси.

З отриманого фаршу сформувати котлети, запанірувати в борошні і обсмажити на середньому вогні з двох сторін так, щоб утворилася золотава скоринка.