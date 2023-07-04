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Страва честі

Гречаники: рецепт від «Страва честі»

04.07.2023

Гречаники — національна українська страва. Так називають котлети, які готуються з м’ясного фаршу з додаванням гречаної каші. Смачні та ароматні гречаники стануть улюбленою стравою для всієї сім’ї. Читайте покроковий рецепт приготування в нашому матеріалі.

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гречаники рецепт пошагово

Інгредієнти:

  • Фарш свинячий — 300—400 г
  • Яйце куряче — 1 шт.
  • Гречана каша — 200 г
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Олія — ​​3—4 ст. л.
  • Борошно для панірування — 50—100 г
  • Сіль і спеції — за смаком
  • Зелень — для прикрашання

Для соусу:

  • Томатна паста — 100 г
  • Вода — 1 склянка

Приготування:

  1. Гречану крупу добре промити і перебрати. Всипати в киплячу підсолену воду і варити до готовності. Остудити.
  2. У фарш додати дрібно нарізану цибулю, яйце, сіль і спеції за смаком. Ретельно вимісити.
  3. Додати гречану кашу у фарш і все перемішати до однорідної маси.
  4. З отриманого фаршу сформувати котлети, запанірувати в борошні і обсмажити на середньому вогні з двох сторін так, щоб утворилася золотава скоринка.
  5. Перекласти отримані котлетки в іншу ємність. Розвести томатну пасту і воду у співвідношенні 1:1. Залити отриманим соусом гречаники, накрити кришкою і тушкувати ще 25—30 хвилин на невеликому вогні.

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Смачного!

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