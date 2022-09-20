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Страва честі

Швидкі пампушки до борщу: рецепт від «Страва честі»

20.09.2022

Пампушки — ідеально підходять до борщу, супу або м’ясу. Пампушки також можуть бути солодкими або з часниковою пропиткою. Щоб не витрачати час на тривале замішування тіста спробуйте рецепт швидких пампушок. Смачні, повітряні й тануть у роті — їх можна їсти в піст. Читайте покроковий рецепт приготування пампушок в нашому матеріалі.

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Быстрые пампушки к борщу рецепт

Інгредієнти:

  • Вода тепла — 1 стак.
  • Цукор — 1 ст. л.
  • Олія — 3 ст. л.
  • Дріжджі — 11 г
  • Мука пшенична — 3 стак.
  • Сіль  — дрібка

Спосіб приготування:

  1. Змішайте між собою воду, масло, цукор, сіль, дріжджі і борошно. Замісити тісто. Тісто має вийде м’яким і еластичним, але не занадто щільним.
  2. Змастіть форму рослинним маслом. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  3. Скатайте кульки з тіста розміром з невеличкий мандарин.
  4. Покладіть в форму на відстані приблизно 1 см один від одного. Дайте постояти в теплі 5-8 хвилин.
  5. Поставте в духовку і випікайте до готовності. Після дістати і накрити трохи вологим рушником на 1-2 хвилини.

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Смачного!

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