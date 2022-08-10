Бісквіт: рецепт від «Страва честі»

Бісквіт — незамінний і базовий рецепт для будь-якого торта. Експерементіруйте — додайте збиті вершки, апельсинову просочення або шоколадний крем. Читайте покроковий рецепт приготування бісквіта в нашому матеріалі від «Страва честі».

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Інгредієнти:

Яйце — 4 шт.

Борошно — 130 г

Цукор — 100 г

Розпушувач — 1 ч. л.

Сіль — 1 ч. л.

Молоко — 90 мл

Олія — 65 мл

Цедра лимона — 2 ст. л.

Ванілін за смаком

Спосіб приготування:

Змішати борошно, сіль, розпушувач і цукор. Просійте отриману масу через сито. Розігрійте трохи молоко та додайте 2 жовтки, ванілін і цедру лимона. Перемішайте до однорідної маси. Збийте білки з цукром до утворення крему. Чверть білкової маси покласти до желтковой і акуратно перемішати. Змішати отриману суміш з отриманої борошном. Додайте, що залишився білковий крем до отриманої суміші і дуже акуратно рухами від низу до верху перемішайте. Перекладіть бісквітне тісто в форму та запікайте в попередньо розігрітій духовці до 160 градусів на 20-25 хвилин до готовності.

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Смачного!

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