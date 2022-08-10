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Страва честі

Бісквіт: рецепт від «Страва честі»

10.08.2022

Бісквіт — незамінний і базовий рецепт для будь-якого торта. Експерементіруйте додайте збиті вершки, апельсинову просочення або шоколадний крем. Читайте покроковий рецепт приготування бісквіта в нашому матеріалі від «Страва честі».

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Бисквит рецепт

Інгредієнти:

  • Яйце — 4 шт.
  • Борошно — 130 г
  • Цукор — 100 г
  • Розпушувач — 1 ч. л.
  • Сіль — 1 ч. л.
  • Молоко — 90 мл
  • Олія — 65 мл
  • Цедра лимона — 2 ст. л.
  • Ванілін за смаком

Спосіб приготування:

  1. Змішати борошно, сіль, розпушувач і цукор. Просійте отриману масу через сито.
  2. Розігрійте трохи молоко та додайте 2 жовтки, ванілін і цедру лимона. Перемішайте до однорідної маси.
  3. Збийте білки з цукром до утворення крему.
  4. Чверть білкової маси покласти до желтковой і акуратно перемішати. Змішати отриману суміш з отриманої борошном.
  5. Додайте, що залишився білковий крем до отриманої суміші і дуже акуратно рухами від низу до верху перемішайте.
  6. Перекладіть бісквітне тісто в форму та запікайте в попередньо розігрітій духовці до 160 градусів на 20-25 хвилин до готовності.

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Смачного!

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