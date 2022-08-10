Бисквит: рецепт от «Страва честі»

Бисквит — незаменимый и базовый рецепт для любого торта. Эксперементируйте — добавьте взбитые сливки, апельсиновую пропитку или шоколадный крем. Читайте пошаговый рецепт приготовления бисквита в нашем материале от «Страва честі».

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Ингредиенты:

Яйцо — 4 шт.

Мука — 130 г

Сахар — 100 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Молоко — 90 мл

Масло растительное — 65 мл

Цедра лимона — 2 ст. л.

Ванилин по вкусу

Приготовление:

Смешать муку, соль, разрыхлитель и сахар. Просейте полученную массу через сито. Разогрейте немного молоко и добавьте 2 желтка, ванилин и цедру лимона. Перемешайте до однородной массы. Взбейте белки с сахаром до образования крема. Четверть белковой массы положить к желтковой и аккуратно перемешать. Смешать полученную смесь с полученной мукой. Добавьте оставшийся белковый крем к полученной смеси и очень аккуратно движениями снизу вверх перемешайте. Переложите бисквитное тесто в форму и запекайте в предварительно разогретой духовке до 160 градусов на 20-25 минут до готовности.

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Приятного аппетита!

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