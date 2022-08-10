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Страва честі

Бисквит: рецепт от «Страва честі»

10.08.2022

Бисквит — незаменимый и базовый рецепт для любого торта. Эксперементируйте — добавьте взбитые сливки, апельсиновую пропитку или шоколадный крем. Читайте пошаговый рецепт приготовления бисквита в нашем материале от «Страва честі».

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Бисквит рецепт

Ингредиенты:

  • Яйцо  — 4 шт.
  • Мука  — 130 г
  • Сахар  — 100 г
  • Разрыхлитель  — 1 ч. л.
  • Соль  — 1 ч. л.
  • Молоко  — 90 мл
  • Масло растительное  — 65 мл
  • Цедра лимона  — 2 ст. л.
  • Ванилин по вкусу

Приготовление:

  1. Смешать муку, соль, разрыхлитель и сахар. Просейте полученную массу через сито.
  2. Разогрейте немного молоко и добавьте 2 желтка, ванилин и цедру лимона. Перемешайте до однородной массы.
  3. Взбейте белки с сахаром до образования крема.
  4. Четверть белковой массы положить к желтковой и аккуратно перемешать. Смешать полученную смесь с полученной мукой.
  5. Добавьте оставшийся белковый крем к полученной смеси и очень аккуратно движениями снизу вверх перемешайте.
  6. Переложите бисквитное тесто в форму и запекайте в предварительно разогретой духовке до 160 градусов на 20-25 минут до готовности.

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Приятного аппетита!

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