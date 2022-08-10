Бисквит: рецепт от «Страва честі»
10.08.2022
Бисквит — незаменимый и базовый рецепт для любого торта. Эксперементируйте — добавьте взбитые сливки, апельсиновую пропитку или шоколадный крем. Читайте пошаговый рецепт приготовления бисквита в нашем материале от «Страва честі».
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Ингредиенты:
- Яйцо — 4 шт.
- Мука — 130 г
- Сахар — 100 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Молоко — 90 мл
- Масло растительное — 65 мл
- Цедра лимона — 2 ст. л.
- Ванилин по вкусу
Приготовление:
- Смешать муку, соль, разрыхлитель и сахар. Просейте полученную массу через сито.
- Разогрейте немного молоко и добавьте 2 желтка, ванилин и цедру лимона. Перемешайте до однородной массы.
- Взбейте белки с сахаром до образования крема.
- Четверть белковой массы положить к желтковой и аккуратно перемешать. Смешать полученную смесь с полученной мукой.
- Добавьте оставшийся белковый крем к полученной смеси и очень аккуратно движениями снизу вверх перемешайте.
- Переложите бисквитное тесто в форму и запекайте в предварительно разогретой духовке до 160 градусов на 20-25 минут до готовности.
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Приятного аппетита!