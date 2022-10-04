Ленивые вареники: рецепт от «Страва честі»

Ленивые вареники — полезное и простое в приготовлении блюдо. Идеально подходят на завтрак — добавляйте к нему на свой вкус сметану, фрукты, шоколад, сгущенное молоко или варенье. Читайте пошаговый рецепт приготовления ленивых вареников из творога в нашем материале.

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Ингредиенты:

Творог — 500 г

Мука — 4-5 ст. л.

Яйцо куриное — 1 шт.

Сахар — 3 ст.

Соль — щепотка

Приготовление:

Смешайте творог с просеянной мукой, яйцом и сахаром. Замесите тесто так, чтобы оно не прилипало к рукам. При необходимости добавьте муки. Раскатайте тесто в колбаску. Нарежьте ее на кусочки и бросайте в подсоленную кипящую воду. Варите 1-2 минуты до готовности.

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Приятного аппетита!

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