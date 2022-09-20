Быстрые пампушки: рецепт от «Страва честі»
Пампушки — идеально подходят к борщу, супу или мясу. Пампушки также могут быть сладкими или с чесночной пропиткой. Чтобы не тратить время на длительное замешивание теста попробуйте рецепт быстрых пампушек . Вкусные, воздушные и тающие во рту — их можно кушать в пост. Читайте пошаговый рецепт приготовления пампушек в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Вода теплая — 1 стак.
- Сахар — 1 ст. л.
- Масло подсолнечное — 3 ст. л.
- Дрожжи — 11 г
- Мука пшеничная — 3 стак.
- Соль — щепотка
Приготовление:
- Смешайте между собой воду, масло, сахар, соль, дрожжи и муку. Замесите тесто. Тесто должно получится мягкое и эластичное, но не излишне плотным.
- Смажьте форму растительным маслом. Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Скатайте шарики из теста размером с мандарин.
- Уложите в форму на расстоянии примерно 1 см друг от друга. Дайте постоять в тепле 5-8 минут.
- Поставьте в духовку и выпекайте до готовности. После достать и накрыть немного влажным полотенцем на 1-2 минуты.
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Приятного аппетита!
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