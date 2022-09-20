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Страва честі

Быстрые пампушки: рецепт от «Страва честі»

20.09.2022

Пампушки — идеально подходят к борщу, супу или мясу. Пампушки также могут быть сладкими или с чесночной пропиткой. Чтобы не тратить время на длительное замешивание теста попробуйте рецепт быстрых пампушек . Вкусные, воздушные и тающие во рту — их можно кушать в пост. Читайте пошаговый рецепт приготовления пампушек в нашем материале.

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Быстрые пампушки к борщу рецепт

Ингредиенты:

  • Вода теплая — 1 стак.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Масло подсолнечное — 3 ст. л.
  • Дрожжи — 11 г
  • Мука пшеничная — 3 стак.
  • Соль  — щепотка

Приготовление: 

  1. Смешайте между собой воду, масло, сахар, соль, дрожжи и муку. Замесите тесто. Тесто должно получится мягкое и эластичное, но не излишне плотным.
  2. Смажьте форму растительным маслом. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  3. Скатайте шарики из теста размером с мандарин.
  4. Уложите в форму на расстоянии примерно 1 см друг от друга. Дайте постоять в тепле 5-8 минут.
  5. Поставьте в духовку и выпекайте до готовности. После достать и накрыть немного влажным полотенцем на 1-2 минуты.

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Приятного аппетита!

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