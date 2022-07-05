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Страва честі

Домашнее мороженое из двух ингредиентов: рецепт от «Страва честі»

05.07.2022

Домашнее мороженое — нежнейшее на вкус, готовиться легко и всегда получается. При желании в мороженное можно добавить шоколад, фрукты и пищевой краситель для разных цветов. Читайте пошаговый рецепт приготовления домашнего мороженого из двух ингредиентов в нашем материале от «Страва честі».

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Домашнее мороженое из двух ингредиентов рецепт

Ингредиенты:

  • Сливки — 200 мл
  • Молоко сгущенное — 200 мл

Приготовление:

  1. Взбейте предварительно сливки.
  2. Добавьте сгущенное молоко и размешайте до однородной массы.
  3. Разлейте по формам и поставьте в морозилку до полного застывания.

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Приятного аппетита!

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