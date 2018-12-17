Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua
Страва честі
Интервью с Юрием Ковриженко:
Интервью с Юрием Ковриженко:
Хочу сделать украинскую кухню мировым трендом
Читайте тут
Страва честі
Страва честі
26.05.2019 | Выпуск 12
Ведущий Юрий Ковриженко приехал узнать знаменитый рецепт вьюнов
Смотрите здесь
Страва честі
Страва честі
Рецепт филированных вьюнов с грушевым чатни и полентой от Юрия Ковриженко
Читайте тут
Страва честі
Страва честі
Юрий Ковриженко приехал узнать уникальный знаменитый рецепт вяленых вьюнов хозяйки Наталии из села Селезовка
Читайте тут
Страва честі
Страва честі
19.05.2019 | Выпуск 11
Юрий Ковриженко приехал узнать уникальный авторский рецепт ланципупиков
Смотрите здесь
Страва честі
Страва честі
Юрий Ковриженко приехал узнать уникальный авторский рецепт ланципупиков с грибами и шкварками от хозяйки Людмилы
Читайте тут
Страва честі
Страва честі
Рецепт тыквенно-картофельных ланципупиков с грибами в тыкве от Юрия Ковриженко
Читайте тут
Страва честі
Страва честі
Голосование: Какое блюдо было лучшим в одиннадцатом выпуске
Голосуйте
Новые выпуски
Страва честі: смотреть онлайн проект СТБ
Страва честі

Страва честі. 12 выпуск от 26.05.2019

 Страва честі: смотреть онлайн проект СТБ
Страва честі

Страва честі. 11 выпуск от 19.05.2019

 Страва честі: смотреть онлайн проект СТБ
Страва честі

Страва честі. 10 выпуск от 12.05.2019

 Страва честі: смотреть онлайн проект СТБ
Страва честі

Страва честі. 9 выпуск от 05.05.2019

 Страва честі: смотреть онлайн проект СТБ
Страва честі

Страва честі. 8 выпуск от 28.04.2019

 страва чести выпуск 7
Страва честі

Страва честі. 7 выпуск от 21.04.2019
Новости проекта
гречаники рецепт пошагово
Страва честі

Гречаники: рецепт от «Страва честі»

 Долма рецепт
Страва честі

Долма: рецепт от «Страва честі»

 Гуакамоле из зеленого горошка рецепт
Страва честі

Гуакамоле из зеленого горошка от Юрия Ковриженко

 Ленивые вареники рецепт
Страва честі

Ленивые вареники: рецепт от «Страва честі»
О проекте
«Страва честі» — кулинарный тревел с элементами реалити. Его ведущим стал успешный украинский шеф-повар Юрий Ковриженко. Ведущий меняет профессиональную кухню на мобильный ресторан на колесах и отправляется в путешествие по самым колоритным уголкам Украины в поисках уникальных рецептов, семейных секретов украинских хозяек, передающихся из поколения в поколение, и необычных ингредиентов для блюд, присущих тому или иному региону. Цель проекта «Страва честі» — изучать и развивать кухню своей страны. Для него, как для шеф-повара — это Дело Чести — показать самим украинцам, что мы — это не только свекла, картошка, морковка и сало. Мы — просто нераскрытая гастрономическая вселенная, которой может позавидовать любая другая страна мира! Команда проекта «Страва честі» с кухней на колесах пожалует в самые отдаленные города и села Украины, чтобы попробовать традиции нашей страны на вкус. Каждый раз шеф-повар приезжает в новое место к уникальной хозяйке с целью изучить рецепт и на основании полученных знаний – приготовить свою Страву Чести. Но шеф-повар даже не представляет, какие истории хозяек и какие приключения его ждут на пути к этой Страве Чести!
Юрий Ковриженко
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить