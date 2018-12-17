О проекте

«Страва честі» — кулинарный тревел с элементами реалити. Его ведущим стал успешный украинский шеф-повар Юрий Ковриженко. Ведущий меняет профессиональную кухню на мобильный ресторан на колесах и отправляется в путешествие по самым колоритным уголкам Украины в поисках уникальных рецептов, семейных секретов украинских хозяек, передающихся из поколения в поколение, и необычных ингредиентов для блюд, присущих тому или иному региону. Цель проекта «Страва честі» — изучать и развивать кухню своей страны. Для него, как для шеф-повара — это Дело Чести — показать самим украинцам, что мы — это не только свекла, картошка, морковка и сало. Мы — просто нераскрытая гастрономическая вселенная, которой может позавидовать любая другая страна мира! Команда проекта «Страва честі» с кухней на колесах пожалует в самые отдаленные города и села Украины, чтобы попробовать традиции нашей страны на вкус. Каждый раз шеф-повар приезжает в новое место к уникальной хозяйке с целью изучить рецепт и на основании полученных знаний – приготовить свою Страву Чести. Но шеф-повар даже не представляет, какие истории хозяек и какие приключения его ждут на пути к этой Страве Чести!