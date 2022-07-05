Домашнє морозиво з двох інгредієнтів: рецепт від «Страва честі»

Домашнє морозиво — ніжне на смак, легко готується і завжди виходить. При бажанні в морозиво можна додати шоколад, фрукти або харчовий барвник для різних кольорів. Читайте покроковий рецепт приготування домашнього морозива з двох інгредієнтів в нашому матеріалі від «Страва честі».

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Інгредієнти:

Вершки — 200 мл

Молоко згущене — 200 мл

Спосіб приготування:

Збийте попередньо вершки. Додайте згущене молоко і розмішайте до однорідної маси. Розлийте по формах і поставте в морозилку до повного застигання.

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Смачного!

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