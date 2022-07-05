Домашнє морозиво з двох інгредієнтів: рецепт від «Страва честі»
Домашнє морозиво — ніжне на смак, легко готується і завжди виходить. При бажанні в морозиво можна додати шоколад, фрукти або харчовий барвник для різних кольорів. Читайте покроковий рецепт приготування домашнього морозива з двох інгредієнтів в нашому матеріалі від «Страва честі».
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Інгредієнти:
- Вершки — 200 мл
- Молоко згущене — 200 мл
Спосіб приготування:
- Збийте попередньо вершки.
- Додайте згущене молоко і розмішайте до однорідної маси.
- Розлийте по формах і поставте в морозилку до повного застигання.
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Смачного!
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