Долма: рецепт от «Страва честі»

Долма — это популярное блюдо кавказской кухни, так называемые голубцы в виноградных листьях. Начинка для долмы может быть из мяса, овощей, рыбы или риса. Читайте пошаговый рецепт приготовления долмы в нашем материале.

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Ингредиенты:

Фарш — 500 г

Лук репчатый — 2 шт.

Рис — 100 г

Мята — 1 пучок

Кинза — 1 пучок

Укроп — 1 пучок

Виноградные листья — 600 г

Вода — 0,5 стакана

Специи — по вкусу

Приготовление:

Подготовленные виноградные листья ополоснуть. Если вы используете свежие — уложите их в глубокую миску, залейте кипятком и выдержите около 5-7 минут. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде. Удалите черешки. Для начинки мелко нарежьте лук и зелень. Промойте рис. Все добавьте в фарш и добавьте специи по вкусу. Добавьте 0,5 стакана воды. Перемешайте. Выложите виноградные листья прожилками вверх, а гладкой стороной вниз. На средину листа выложите немного фарша и сверните лист так, чтобы получились аккуратные фигурки. Выложите на дно кастрюли 1-2 слоя виноградных листьев. Сверху вплотную выложите долму швом вниз в несколько слоев. Залейте бульоном или водой вровень с долмой. Накройте крышкой. Доведите долму до кипения и уменьшите огонь до минимального. Готовьте 1-1,5 часа под крышкой. После приготовления выключите огонь и дайте настояться еще 10-15 минут.

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Приятного аппетита!

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