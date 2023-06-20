Долма: рецепт от «Страва честі»
20.06.2023
Долма — это популярное блюдо кавказской кухни, так называемые голубцы в виноградных листьях. Начинка для долмы может быть из мяса, овощей, рыбы или риса. Читайте пошаговый рецепт приготовления долмы в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Фарш — 500 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Рис — 100 г
- Мята — 1 пучок
- Кинза — 1 пучок
- Укроп — 1 пучок
- Виноградные листья — 600 г
- Вода — 0,5 стакана
- Специи — по вкусу
Приготовление:
- Подготовленные виноградные листья ополоснуть. Если вы используете свежие — уложите их в глубокую миску, залейте кипятком и выдержите около 5-7 минут. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде. Удалите черешки.
- Для начинки мелко нарежьте лук и зелень. Промойте рис. Все добавьте в фарш и добавьте специи по вкусу. Добавьте 0,5 стакана воды. Перемешайте.
- Выложите виноградные листья прожилками вверх, а гладкой стороной вниз.
- На средину листа выложите немного фарша и сверните лист так, чтобы получились аккуратные фигурки.
- Выложите на дно кастрюли 1-2 слоя виноградных листьев. Сверху вплотную выложите долму швом вниз в несколько слоев. Залейте бульоном или водой вровень с долмой. Накройте крышкой.
- Доведите долму до кипения и уменьшите огонь до минимального. Готовьте 1-1,5 часа под крышкой. После приготовления выключите огонь и дайте настояться еще 10-15 минут.
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Приятного аппетита!
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