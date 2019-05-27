Ведучий «Страва честі» Юрій Ковриженко: Хочу зробити українську кухню світовим трендом

Завершився 1 сезон кулінарного тревел-шоу «Страва честі». Шеф-кухар зі світовим ім’ям і ведучий проекту Юрій Ковриженко побував у найколоритніших куточках України в пошуках унікальних рецептів. Ексклюзивно для сайту STB.UA він розповів про улюблений випуск, що залишилося нерозкритим і що покаже світу після зйомок у програмі. Читайте подробиці.

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Юро, вітаємо тебе із закінченням першого сезону проекту «Страва честі». Розкажи, який випуск найулюбленіший?

Однозначно, в’юни. Це був найяскравіший і неймовірний досвід. Було дуже багато того, що я ніколи не робив: ловив в’юнів у болоті, рятував хлопця, якого затягнуло в трясовину, рятувався втечею від диких бджіл. Запам’ятав на все життя — бджоли не люблять парфуми!

Який рецепт тобі запам’ятався найбільше?

Сподобалося працювати з річковим вугром — це дійсно цікавий продукт. Ніколи не працював з ним раніше, якщо не брати до уваги японський варіант з готовим соусом унагі. Страва була вигадана безпосередньо на зйомках програми. Також надихнув рецепт приготування качиної грудки від Гордона Рамзі. Ми використовували цю ж технологію копчення, і вийшло дуже смачно. Мені запам’ятався рецепт героїні цієї програми — він дуже простий, при цьому неймовірно смачний і ситний.

Що для тебе було найскладніше у зйомках як для шеф-кухаря?

Коли ми знімали епізод «бабка-начинка», необхідно було придумати за одну ніч 3—4 нових страви, продумавши все таким чином, щоб вкластися в знімальний таймінг. Коли ми з командою знімали одні з останніх випусків, вже була практично зима. Оскільки у фуд-траку зйомки відбувалися зазвичай після заходу сонця, то температура могла опуститися до -3 градусів. А я в одному кітелі стою. У тому ж епізоді «бабка-начинка» температура опустилася до -4 градусів. Стою мию посуд, а краплі в раковині замерзають (сміється. — Прим. ред.).

Випуск 10 програми «Страва честі» був найзворушливішим і емоційним. Ти згадав, що подарував рецепти головній героїні, адже колись у тебе так само ніхто не вірив. Чому тебе так зворушила її історія?

За кадром залишилося багато наших розмов до і після зйомок. Каті дуже складно було повірити в себе та свій талант. Але ж у мене з нею була мислена паралель. Хлопчик зі звичайного спального району Києва, якого виховувала тільки мама. У якого теж не особливо хтось вірив. Тому мені хотілося їй допомогти. Я дійсно вірю в людей і в те, що якщо багато, старанно працювати — все вдасться.

Які страви залишилися незвіданими для тебе? Що ще ти хотів би приготувати?

Незвіданою залишилася бессарабская кухня, а також Закарпаття. Ми ще туди не доїхали, а дуже б хотілося охопити західний і південний регіони.

Чому б ти хотів ще навчитися як шеф-кухар? У багатьох програмах ти згадував, що вперше з такими рецептами стикаєшся.

Знаєте, тут, скоріше, мова не про страву, а про продукти. У мене є мрія попрацювати з незвичайними продуктами Чорного моря: скатом, їстівними видами водоростей. З продуктами західної частини України, наприклад, видоїти вівцю на полонині і тут же зробити сир.

Що б ти хотів показати світу з того, що навчився в програмі? Чи використовуєш ти ці рецепти в повсякденному житті?

Я — так. Програма допомогла відкрити як себе з іншого боку, так і українську кухню, продукти. Це не та класика, з якою всі звикли працювати, і не нові страви, які придумують шефи на основі українських продуктів. Дуже багато чув про полтавську галушку, але ніколи її не готував. У моєму уявленні це було щось на зразок ледачих вареників, змішаних з соусом або засмажкою. А вони виявилися повітряними і великими — для мене це було відкриттям. Хотілося б розвивати у світі тему борщів. Розповідати, що це наша автентична страва, щоб на неї більше ніхто не зазіхав. Хочеться відкрити для світу українську кухню і зробити її міжнародним трендом.

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А як щодо твоїх майбутніх планів?

Хочу відкрити ресторан української кухні. Не тільки з варениками, борщами і дерунами. По-перше, це буде ресторан, в якому можна використовувати напрацювання, зроблені в процесі зйомок. А, по-друге, використовувати в приготуванні страв рідкісні, унікальні локальні українські продукти, таких як шовдарь.

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