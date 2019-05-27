Ведущий «Страва честі» Юрий Ковриженко: Хочу сделать украинскую кухню мировым трендом

Завершился 1 сезон кулинарного тревел-шоу «Страва честі». Шеф-повар с мировым именем и ведущий проекта Юрий Ковриженко побывал в самых колоритных уголках Украины в поисках уникальных рецептов. Эксклюзивно для сайта STB.UA он рассказал о любимом выпуске, что осталось нераскрытым и что покажет миру после съемок в программе. Читайте подробности.

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Юра, поздравляем тебя с окончанием первого сезона проекта «Страва честі». Расскажи, какой выпуск самый любимый?

Однозначно, вьюны. Это был самый яркий и невероятный опыт. Было очень много того, что я никогда не делал: ловил вьюнов в болоте, спасал парня, которого затянуло в трясину, спасался бегством от диких пчел. Запомнил на всю жизнь — пчелы не любят духи!

Какой рецепт тебе запомнился больше всего?

Понравилось работать с речным угрем — это действительно интересный продукт. Никогда не работал с ним раньше, если не считать японский вариант с готовым соусом унаги. Блюдо было выдумано непосредственно на съемках программы. Также вдохновил рецепт приготовления утиной грудки от Гордона Рамзи. Мы использовали эту же технологию копчения, и получилось очень вкусно. Мне запомнился рецепт героини этой программы — он очень простой, при этом невероятно вкусный и сытный.

Что для тебя было сложнее всего в съемках как для шеф-повара?

Когда мы снимали эпизод «бабка-начинка», необходимо было придумать за одну ночь 3—4 новых блюда, продумав все таким образом, чтобы вложиться в съемочный тайминг. Когда мы с командой снимали одни из последних выпусков, уже была практически зима. Так как в фуд-траке съемки происходили обычно после захода солнца, то температура могла опуститься до -3 градусов. А я в одном кителе стою. В том же эпизоде «бабка-начинка» температура опустилась до -4 градусов. Стою мою посуду, а капли в раковине замерзают (смеется. — Прим. ред.).

Выпуск 10 программы «Страва честі» был самым трогательным и эмоциональным. Ты упомянул, что подарил рецепты главной героине, ведь когда-то в тебя так же никто не верил. Почему тебя так тронула ее история?

За кадром осталось много наших разговоров до и после съемок. Кате очень сложно было поверить в себя и свой талант. А ведь у меня с ней была мысленная параллель. Мальчик из обычного спального района Киева, которого воспитывала только мама. В которого тоже не особо кто-то верил. Поэтому мне хотелось ей помочь. Я действительно верю в людей и в то, что если много, усердно работать — все получится.

Какие блюда остались неизведанными для тебя? Что бы еще ты хотел приготовить?

Неизведанной осталась бессарабская кухня, а также Закарпатье. Мы еще туда не доехали, а очень бы хотелось охватить западный и южный регионы.

Чему бы ты хотел еще научиться как шеф-повар? Во многих программах ты упоминал, что впервые с такими рецептами сталкиваешься.

Знаете, тут, скорее, речь не о блюде, а о продуктах. У меня есть мечта поработать с необычными продуктами Черного моря: скатом, съедобными видами водорослей. С продуктами западной части Украины, например, выдоить овцу на полонине и тут же сделать сыр.

Что бы ты хотел показать миру из того, что научился в программе? Используешь ли ты эти рецепты в повседневной жизни?

Я — да. Программа помогла открыть как себя с другой стороны, так и украинскую кухню, продукты. Это не та классика, с которой все привыкли работать, и не новые блюда, которые придумывают шефы на основе украинских продуктов. Очень много слышал о полтавской галушке, но никогда ее не готовил. В моем представлении это было что-то вроде ленивых вареников, смешанных с соусом или зажаркой. А они оказались воздушными и большими — для меня это было открытием. Хотелось бы развивать в мире тему борщей. Рассказывать, что это наше аутентичное блюдо, чтобы на него больше никто не посягал. Хочется открыть для мира украинскую кухню и сделать ее международным трендом.

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А что насчет твоих будущих планов?

Хочу открыть ресторан украинской кухни. Не только с варениками, борщами и дерунами. Во-первых, это будет ресторан, в котором можно использовать наработки, сделанные в процессе съемок. А, во-вторых, использовать в приготовлении блюд редкие, уникальные локальные украинские продукты, такие как шовдарь.

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