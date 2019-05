СТБ выиграл две награды Ukrainian Design: The Very Best Of 2019

30 мая в Одессе в рамках Ukrainian Creative Awards состоялась Церемония награждения победителей национального конкурса Ukrainian Design: The Very Best Of. Студия дизайна телеканала СТБ получила две золотых награды – за визуальную айдентику кулинарного тревел-шоу «Страва честі» (номинация TV Program – Visual Identity) и за сценическое оформление Национального отбора на Евровидение-2019 (номинация TV set design). Подробнее в материале.

Отметим, что сценографика Национального отбора выигрывает The Very Best Of второй год подряд.

«Признание профессионального жюри – это всегда огромная мотивация для всей команды. Я горжусь успехом отдела дизайна СТБ и хочу поблагодарить всех коллег, кто проделал огромную работу, вложил свои знания, силы, нервы и креатив. Их профессионализм и уверенность в каждом шаге в который раз приводит наши проекты к победе»,– прокомментировал маркетинг-директор СТБ Андрей Орнатский.

«Мне повезло работать с крутыми ребятами. Спасибо тем, кто помогал и был генератором идей. Тем, кто сомневался, спорил – и этим давал толчок двигаться вперёд. Кто, доверяя, не мешал. Людмила Семчук, Назар Бирюк, Ира Багний, Толик Максимов, Рита Яковенчук, Наташа Франчук, Миша Городничий, Юра Мещеряков – вы нам поверили и дали возможность сделать нашу работу такой, какой ее оценило международное жюри. Хочу отметит всех ребят, благодаря которым все произошло: Рома Верещагин, Саша Рязанов, Дима Витман, Максим Бирюков, Аня Бевза, Серёжа Стрипаченко, Лёша Котельников, Рома Черных, Настя Емелькина, Таня Гостева-Говорова, Юра Олешко, Наташа Постная, Юля Коцюба, Ксюша Боровенко, Артём Лебедев!

Спасибо за то, что вопреки всему остаётесь детьми, фантазируете и продолжаете творить. Я горд, что вчера наши ребята Владимир Бочко и Юля Коцюба в отдельной номинации получили «золото» за постер фестиваля латинского кино в Чикаго. Они экстра-профессионалы; их успех за пределами канала лишний раз подтверждает тот факт, что настоящий талант и профессионализм не остановить даже в свободное от работы время», – делится эмоциями и благодарит коллег арт-директор телеканала СТБ Дмитрий Литвиненко.

Напомним, что промо костюмированной драмы «Крепостная», премьера которой состоялась весной этого года в эфире СТБ, вышло в финал мирового конкурса PromaxBDA. В номинации Dramatic Program Campaign промо «Крепостной» будет соревноваться с такими громкими сериалами, как «Рассказ служанки» (Globoplay, телеканал HULU), «Гений» (National Geographic), «Золотая жизнь» (HBO Europe) и другими. Результаты конкурса станут известны 6 июня.

Также напомним, что 1 июня в StarLightMedia появится новое креативное подразделение – дизайн-бюро. Оно войдет в структуру Дивизиона «Вещание» и объединит в себе дизайн-отделы каналов СТБ, Нового и ICTV. Специализироваться дизайн-бюро будет на ТВ-брендинге, упаковке ТВ-проектов и сценографике, оформлении кино и сериалов, branded content, постпродакшне (спецэффекты) и VR/AR технологиях для медиа. Все арт-директора телеканалов – Дмитрий Литвиненко (СТБ), Александр Антонов (Новый канал), Сергей Черных (ICTV) – вошли в команду объединенного бюро. Возглавит проект Алексей Репик.

