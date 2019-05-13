Шеф-повар с мировым именем Юрий Ковриженко попробовал свои силы не только в качестве ведущего программы «Страва честі», но и в роли актера. Мужчина снялся в эпизодической роли в сериале «Дочки-матери» («2 + 2 = 6»). Читайте подробности.

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Юрий Ковриженко – профессиональный шеф-повар с 10-летним стажем, который регулярно представляет Украину на международных конгрессах, среди них: Slow Food Terra Madre 2016 и 2018 в Турине, World Gourmet Summit 2017, 2018 и 2019 в Сингапуре и Chefs World Summit 2017 в Монте-Карло. А с 10 марта также стал ведущим кулинарного тревел шоу с элементами реалити «Страва честі».

Совсем недавно Юрий Ковриженко снялся в эпизодической роли в романтической комедии «Дочки-матери» («2 + 2 = 6»). Несмотря на дебют, мужчина предстанет в привычном и родном амплуа – в сериале он сыграет повара известного ресторана.

«Я впервые снимался в сериале. Мне досталась небольшая роль, но я благодарен за такую возможность. Этот опыт оказался необычным, но невероятно интересным. Роль далась мне просто, ведь я играл самого себя», — делиться впечатлениями Юрий.

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Напомним, в центре сюжета комедии — супружеская пара, брак которых потерпел крах. Игорь и Наташа прожили вместе 17 лет. Они настолько приелись друг другу, что приняли решение развестись. На следующий день после подписания всех необходимых документов героев ожидает сюрприз — Наташа ждет ребенка.

Однако, не успели бывшие супруги опомниться от шокирующей новости, как узнают, что их 16-летняя дочь Кристина беременна от главного хулигана школы.

Увидеть Юрия Ковриженко в сериале «Дочки-матери» («2 + 2 = 6») можно уже завтра, 9 мая, в 20:00 на телеканале СТБ!

Сериал Дочки-матери (2019) – смотреть онлайн

Video: Юрий Ковриженко снялся в сериале «Дочки-матери» («2 + 2 = 6») Юрий Ковриженко попробовал свои силы не только в качестве ведущего программы Страва честі, но и в роли актера. Мужчина снялся в эпизодической роли в сериале Дочки-матери (2 + 2 = 6). Читайте подробности

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