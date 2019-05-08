На телеканале СТБ сегодня, 6 мая, в 20:00 состоится премьера нового сериала для всей семьи — «Дочки-матери». Зрители окунутся в удивительную жизнь по ту сторону экрана. График выхода увлекательной ленты узнайте в материале.

«Дочки-матери» — трогательная история одной семьи, жизнь которой кардинально изменится через интересные обстоятельства. По сюжету Игорь и Наташа после 17 лет брака решают расстаться. Только на следующий день после развода выясняется, что Наташа ждет ребенка. Более того, им придется узнать еще одну ошеломительную новость. Их несовершеннолетняя дочь беременна от главного хулигана школы.

Смотреть онлайн сериал Дочки-матери – все серии

График выхода серий «Дочки-матери» на этой неделе:

1 серия — 6 мая в 20:00

2 серия — 6 мая в 20:35

3 серия — 6 мая в 20:59

4 серия — 6 мая в 21:34

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5 серия — 7 мая в 20:00

6 серия — 7 мая в 20:35

7 серия — 7 мая в 20:59

8 серия — 7 мая в 21:34

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9 серия — 8 мая в 20:00

10 серия — 8 мая в 20:35

11 серия — 8 мая в 20:59

12 серия — 8 мая в 21:34

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13 серия — 9 мая в 20:00

14 серия — 9 мая в 20:35

15 серия — 9 мая в 20:59

16 серия — 9 мая в 21:34

Сериал Дочки-матери – 1 серия смотреть онлайн

Сериал Дочки-матери – 2 серия смотреть онлайн

Не пропустите захватывающий сериал «Дочки-матери» в 20:00 на телеканале СТБ!

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