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Фотоподборка: Юрий Ковриженко на World Gourmet Summit 2019

06.05.2019

Ведущий программы «Страва честі» Юрий Ковриженко уже в третий раз представил Украину на World Gourmet Summit 2019, а также дал ужин украинской кухни и мастер-класс при личной поддержке посла Украины в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии Дмитрия Сеника. Смотрите фотоподборку с World Gourmet Summit 2019 в Сингапуре в материале далее! 

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С 20 по 27 апреля в Сингапуре прошел ежегодный кулинарный фестиваль World Gourmet Summit, на котором собрались лучшие шеф-повара мира, чтобы продемонстрировать свои кулинарные таланты в высокой кухне. Третий год подряд Украина представлена на этом масштабном мероприятии в лице шеф-ментора украинской команды Юрия Ковриженко, а также суперфиналиста «МастерШеф»-2 и сооснователя «Ассоциации шеф-поваров Юга Украины» Михаила Сосновских и участника «Лучший молодой шеф-повар мира S.Pellegrino 2016», преподавателя «Ассоциации шеф-поваров Юга Украины» — Владимира Сосновских.

Юрий Ковриженко на World Gourmet Summit 2019

Юрий Ковриженко на World Gourmet Summit 2019 Юрий Ковриженко на World Gourmet Summit 2019

Также Юрий дал мастер-класс при поддержке посольства Украины в Сингапуре для более, чем 100 студентов национального кулинарного института.

«Говорили о цветах, гастроботанике и философии шефа. Очень интересно преподавать в разных странах и видеть разницу между студентами, культурами и их восприятием мира», — рассказывает Юрий. 

Юрий Ковриженко

Юрий Ковриженко

Юрий Ковриженко

Юрий Ковриженко

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«Сингапур очень привередливый в отношении пищи и здесь тяжело кого-то удивить, но кажется нам это удалось! Три дня тщательной подготовки, выставления посуды по ниточке, посекундный тайминг, слезы студентов, множество продуктов, сет из восьми курсов и аплодисменты после десерта. Но впереди еще много работы!», — поделился новым опытом ведущий «Страва честі».

юрий ковриженко

юрий ковриженко

юрий ковриженко

юрий ковриженко

юрий ковриженко

юрий ковриженко

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