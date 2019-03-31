Ведущий кулинарного тревел-шоу «Страва честі» Юрий Ковриженко уже в третий раз представит Украину на World Gourmet Summit 2019, а также даст ужин украинской кухни при личной поддержке посла Украины в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии Дмитрия Сеника. Читайте подробнее.

Больше по теме: Ведущий «Страва честі» Юрий Ковриженко: Могу приготовить 40 блюд из лука

С 20 по 27 апреля в Сингапуре пройдет ежегодный кулинарный фестиваль World Gourmet Summit, на котором соберутся лучшие шеф-повара мира, чтобы продемонстрировать свои кулинарные таланты в высокой кухне.

Шеф-ментором украинской команды в третий раз станет талантливый шеф-повар, экспериментатор с яркой индивидуальностью — Юрий Ковриженко. Мужчина регулярно представляет нашу страну на международных конгрессах, а также является послом украинской кухни в других странах от Министерства иностранных дел. Также в команде будут суперфиналист «МастерШеф»-2 и сооснователь «Ассоциации шеф-поваров Юга Украины» Михаил Сосновских и участник «Лучший молодой шеф-повар мира S.Pellegrino 2016», преподаватель «Ассоциации шеф-поваров Юга Украины» — Владимир Сосновских.

А уже с 28 апреля по 3 мая Юрий будет давать ужины украинской кухни в коллаборации посольства Украины в Сингапуре, At-Sunrice GlobalChef Academy, Tower Club и при личной поддержке посла Украины в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии Дмитрия Сеника.

Больше по теме: «Страва честі»: топ-10 интересных фактов о ведущем Юрии Ковриженко

Смотрите каждое воскресенье в 9:00 на телеканале СТБ кулинарный тревел с элементами реалити «Страва честі» с харизматичным ведущим Юрием Ковриженко.

Video: Юрий Ковриженко представит Украину на World Gourmet Summit Ведущий кулинарного тревел-шоу Страва честі Юрий Ковриженко представит Украину на World Gourmet Summit 2019, а также даст ужин украинской кухни при личной поддержке посла Украины в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии Дмитрия Сеника. Читайте подробнее

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ