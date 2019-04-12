Ведущий программы «Страва честі» Юрий Ковриженко представляет Украину на международном кулинарном фестивале Cuisine в Каире от посольства Украины в Египте. Смотрите фотоподборку кулинарных путешествий известного шеф-повара, а также читайте о личных впечатлениях от локальной кухни в нашем материале.

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С 11 по 14 апреля в Каире проходит международный кулинарный фестиваль Cuisine. Послом украинской кухни от посольства Украины в Египте выступит Юрий Ковриженко — профессиональный шеф-повар с 10-летним стажем. Ведущий программы «Страва честі» регулярно представляет страну на международных конгрессах, среди которых World Gourmet Summit, Chefs World Summit, Chefs World Summit, а также как посол украинской кухни в других странах от Министерства иностранных дел.

«Первые эмоции от Каира очень противоречивы: 25 000 000 человек, сплетение культур, эпох, стилей и вообще всего, что можно вообразить. Самые яркие контрасты, которые я видел в своей жизни, отель с позолоченными ручками, а через дорогу овцы едят мусор. Настоящий восток, живой, яркий и пряный. В планах было пройтись по самым нетуристическим местам и посмотреть изнанку египетской культуры. Также у меня был интересный опыт в прямом эфире на утреннем шоу на национальном египетском телевидении. Веселые ведущие, стандартные вопросы и студии, как на УТ-1», — рассказывает Юрий.

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«Мы прошлись по вечерним трущобам, египтяне очень открытые и наивные, как дети, — искренне пытаются помочь полюбить свою страну. Несмотря на тотальную бедность, выглядят счастливыми и свободными. Мы, конечно, нашли то, что искали: блюдо в переводе с арабского «кишки» готовится прямо на улице и подаётся с бульоном из этих самых кишек, салатом и йогуртовым соусом с невероятными лепёшками, которые тут повсюду. Возле кафе огромная очередь, много детей в возрасте от 10 до 15 лет, забирающих еду с собой, выяснили, что это курьеры. В Каире очень развита доставка, что и не мудрено — на 25 000 000 населения доставляют круглосуточно практически всё, даже алкоголь. Доставка очень дешевая, потому что тут самое дешевое топливо в Африке, а во-вторых, это заработок для детей», — поделился ведущий.

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