Ведучий програми «Страва честі» Юрій Ковриженко представляє Україну на міжнародному кулінарному фестивалі Cuisine в Каїрі від посольства України в Єгипті. Дивіться фотодобірку кулінарних подорожей відомого шеф-кухаря, а також особисті враження від локальної кухні в нашому матеріалі.

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З 11 по 14 квітня в Каїрі пройде міжнародний кулінарний фестиваль Cuisine. Послом Української кухні від посольства України в Єгипті виступить Юрій Ковриженко — професійний шеф-кухар з 10-річним стажем. Ведучий програми «Страва честі» регулярно представляє країну на міжнародних конгресах, серед яких World Gourmet Summit, Chefs World Summit, Chefs World Summit, а також як посол української кухні в інших країнах від Міністерства закордонних справ.

«Перші емоції від Каїра дуже суперечливі: 25 000 000 чоловік, сплетіння культур, епох, стилів і взагалі всього що можна уявити. Найяскравіші контрасти які я бачив у своєму житті, готель з позолоченими ручками, а через дорогу вівці їдять сміття. Справжній схід, живий, яскравий і пряний. У планах було пройтися по самим не туристичним місцям, і подивитися зворотній бік Єгипетської культури. Також у мене був цікавий досвід в прямому ефірі на ранковому шоу на національному єгипетському телебаченні. Веселі ведучі, стандартні питання і студії як на УТ-1», — розповідає Юрій.

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«Ми пройшлися по вечірніми нетрями, єгиптяни дуже відкриті і наївні як діти — щиро намагаються допомогти полюбити свою країну. Незважаючи на тотальну бідність виглядають щасливими і вільними. Ми звичайно знайшли те, що шукали, страву в перекладі з арабської «кишки», що готується прямо на вулиці і подається з бульйоном з цих самих кишок, салатом і йогуртовим соусом з неймовірними коржиками, які тут всюди. Біля кафе величезна черга, багато дітей у віці від 10 і 15 років, які забирають їжу з собою — з’ясували, що це кур’єри. У Каїрі дуже розвинена доставка, що й не дивно — на 25 000 000 населення, доставляють цілодобово практично все, навіть алкоголь. Доставка дуже дешева тому що, тут найдешевше пальне у Африці, а, по-друге, це заробіток для дітей», — поділився ведучий.

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