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Юрий Ковриженко представит Украину на международном кулинарном фестивале

08.04.2019

Ведущий программы «Страва честі» Юрий Ковриженко  представит Украину на международном кулинарном фестивале Cuisine в Каире от посольства Украины в Египте. Читайте подробнее. 

Больше по теме: Юрий Ковриженко представит Украину на World Gourmet Summit 

юрий ковриженко представит украину в каире

С 11 по 14 апреля в Каире пройдет международный кулинарный фестиваль Cuisine. Послом Украинской кухни от посольства Украины в Египте выступит Юрий Ковриженко — профессиональный шеф-повар с 10-летним стажем. Гостей будут удивлять традиционной и аутентичной кухней, презентованной в современном исполнении:

  • Закуска. Мусс из свеклы с телячьего бекона, на крамбле из ржаного хлеба с соусом из хрена;
  • Основное блюдо. Кролик тушенный в сметане с карамелизированной морковью;
  • Десерт. Медовик с карамельным соусом.

Ведущий программы «Страва честі» регулярно представляет страну на международных конгрессах, среди которых World Gourmet Summit, Chefs World Summit, Chefs World Summit, а также как посол украинской кухни в других странах от Министерства иностранных дел.

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Смотрите каждое воскресенье в 9:00 на телеканале СТБ кулинарный тревел с элементами реалити «Страва честі» с харизматичным ведущим Юрием Ковриженко. 

Video: Юрий Ковриженко представит Украину на международном кулинарном фестивале

Ведущий Страва честі Юрий Ковриженко представит Украину на международном кулинарном фестивале Cuisine в Каире. Читайте подробнее

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