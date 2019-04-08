Юрий Ковриженко представит Украину на международном кулинарном фестивале
Ведущий программы «Страва честі» Юрий Ковриженко представит Украину на международном кулинарном фестивале Cuisine в Каире от посольства Украины в Египте. Читайте подробнее.
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С 11 по 14 апреля в Каире пройдет международный кулинарный фестиваль Cuisine. Послом Украинской кухни от посольства Украины в Египте выступит Юрий Ковриженко — профессиональный шеф-повар с 10-летним стажем. Гостей будут удивлять традиционной и аутентичной кухней, презентованной в современном исполнении:
- Закуска. Мусс из свеклы с телячьего бекона, на крамбле из ржаного хлеба с соусом из хрена;
- Основное блюдо. Кролик тушенный в сметане с карамелизированной морковью;
- Десерт. Медовик с карамельным соусом.
Ведущий программы «Страва честі» регулярно представляет страну на международных конгрессах, среди которых World Gourmet Summit, Chefs World Summit, Chefs World Summit, а также как посол украинской кухни в других странах от Министерства иностранных дел.
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