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Юрий Ковриженко: вспоминаем самые яркие кулинарные путешествия ко дню рождения шеф-повара

10.06.2019

Ведущий проекта «Страва честі» Юрий Ковриженко 8 июня отметил свое 36-летие. Ко дню рождения талантливого шеф-повара вспоминаем его самые яркие кулинарные путешествия в этом году. Читайте подробнее в материале. 

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Юрий Ковриженко шеф повар

Юрий Ковриженко — всемирно известный шеф-повар, регулярно представляющий нашу страну на международных конгрессах, а также посол украинской кухни в других странах от Министерства иностранных дел.

Юрий Ковриженко на World Gourmet Summit 2019

С 20 по 27 апреля в Сингапуре проходил ежегодный кулинарный фестиваль World Gourmet Summit, на котором собрались лучшие шеф-повара мира, чтобы продемонстрировать свои кулинарные таланты в высокой кухне. Третий год подряд Украина представлена на этом масштабном мероприятии, а шеф-ментором украинской команды стал Юрий Ковриженко.

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Юрий Ковриженко дал мастер-класс при поддержке посольства Украины в Сингапуре

Юрий также дал мастер-класс при поддержке посольства Украины в Сингапуре для более, чем 100 студентов национального кулинарного института.

«Говорили о цветах, гастроботанике и философии шефа. Очень интересно преподавать в разных странах и видеть разницу между студентами, культурами и их восприятием мира», — рассказывает Юрий.

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Ужины украинской кухни в коллаборации посольства Украины в Сингапуре, At-Sunrice GlobalChef Academy и Tower Club

C 28 апреля по 3 мая Юрий давал ужины украинской кухни в коллаборации посольства Украины в Сингапуре, At-Sunrice GlobalChef Academy, Tower Club и при личной поддержке посла Украины в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии Дмитрия Сеника.

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Юрий Ковриженко представил Украину на международном кулинарном фестивале Cuisine

С 11 по 14 апреля в Каире прошел международный кулинарный фестиваль Cuisine. Послом Украинской кухни от посольства Украины в Египте выступил Юрий Ковриженко — профессиональный шеф-повар с 10-летним стажем. Гостей удивляли традиционной и аутентичной кухней, презентованной в современном исполнении.ÑÑÐ¸Ð¹ ÐºÐ¾Ð²ÑÐ¸Ð¶ÐµÐ½ÐºÐ¾

Юрий Ковриженко представил Украину на Неделе украинской кухни в Анкаре

С 3 по 5 апреля в отеле Ankara HiltonSA в Анкаре под эгидой посольства Украины прошли украинские кулинарные дни в формате ужина «A la Carte», который готовил Юрий Ковриженко. В меню были борщ, котлеты по-киевски, вареники с вишнями и прочие интересные вариации украинской кухни.

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Ведущий программы «Страва честі» участвовал в шоу на турецком кулинарном канале

 Юрий Ковриженко на Неделе украинской кухни в Анкаре во время украинских кулинарных дней в формате ужина «A la Carte» также принял участие в телешоу на турецком кулинарном канале.

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Юрий Ковриженко снялся в сериале «Дочки-матери» («2 + 2 = 6»)

Юрий Ковриженко попробовал свои силы не только в качестве ведущего программы «Страва честі», но и в роли актера. Мужчина снялся в эпизодической роли в сериале «Дочки-матери» («2 + 2 = 6»). Несмотря на дебют, предстал в привычном и родном амплуа – в сериале он сыграл повара известного ресторана.

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