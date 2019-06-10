Ведущий проекта «Страва честі» Юрий Ковриженко 8 июня отметил свое 36-летие. Ко дню рождения талантливого шеф-повара вспоминаем его самые яркие кулинарные путешествия в этом году. Читайте подробнее в материале.

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Юрий Ковриженко — всемирно известный шеф-повар, регулярно представляющий нашу страну на международных конгрессах, а также посол украинской кухни в других странах от Министерства иностранных дел.

С 20 по 27 апреля в Сингапуре проходил ежегодный кулинарный фестиваль World Gourmet Summit, на котором собрались лучшие шеф-повара мира, чтобы продемонстрировать свои кулинарные таланты в высокой кухне. Третий год подряд Украина представлена на этом масштабном мероприятии, а шеф-ментором украинской команды стал Юрий Ковриженко.





Юрий также дал мастер-класс при поддержке посольства Украины в Сингапуре для более, чем 100 студентов национального кулинарного института.

«Говорили о цветах, гастроботанике и философии шефа. Очень интересно преподавать в разных странах и видеть разницу между студентами, культурами и их восприятием мира», — рассказывает Юрий.





C 28 апреля по 3 мая Юрий давал ужины украинской кухни в коллаборации посольства Украины в Сингапуре, At-Sunrice GlobalChef Academy, Tower Club и при личной поддержке посла Украины в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии Дмитрия Сеника.

С 11 по 14 апреля в Каире прошел международный кулинарный фестиваль Cuisine. Послом Украинской кухни от посольства Украины в Египте выступил Юрий Ковриженко — профессиональный шеф-повар с 10-летним стажем. Гостей удивляли традиционной и аутентичной кухней, презентованной в современном исполнении.

С 3 по 5 апреля в отеле Ankara HiltonSA в Анкаре под эгидой посольства Украины прошли украинские кулинарные дни в формате ужина «A la Carte», который готовил Юрий Ковриженко. В меню были борщ, котлеты по-киевски, вареники с вишнями и прочие интересные вариации украинской кухни.

Юрий Ковриженко на Неделе украинской кухни в Анкаре во время украинских кулинарных дней в формате ужина «A la Carte» также принял участие в телешоу на турецком кулинарном канале.

Юрий Ковриженко попробовал свои силы не только в качестве ведущего программы «Страва честі», но и в роли актера. Мужчина снялся в эпизодической роли в сериале «Дочки-матери» («2 + 2 = 6»). Несмотря на дебют, предстал в привычном и родном амплуа – в сериале он сыграл повара известного ресторана.

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