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Юрий Ковриженко представит Украину на Неделе украинской кухни в Анкаре

01.04.2019

Ведущий программы «Страва честі» Юрий Ковриженко представит Украину на Неделе украинской кухни в Анкаре. Читайте подробности.

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Юрий Ковриженко представит Украину на неделе украинской кухни в Анкаре

С 3 по 5 апреля в отеле Ankara HiltonSA в Анкаре под эгидой посольства Украины пройдут украинские кулинарные дни в формате ужина «A la Carte», который будет готовить шеф-повар с мировым именем — Юрий Ковриженко. Гостей будут удивлять традиционной и аутентичной кухней, презентованной в современном исполнении. Среди блюд будут:

  • мусс из свеклы с телячьим беконом на крамбле из ржаного хлеба с соусом из хрена;
  • тушеный кролик в сметане с карамелизированной морковью;
  • медовик с карамельным соусом.

Юрий Ковриженко медовик

Ведущий программы «Страва честі» регулярно представляет страну на международных конгрессах, среди которых World Gourmet Summit, Chefs World Summit, Chefs World Summit, а также как посол украинской кухни в других странах от Министерства иностранных дел.

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Смотрите каждое воскресенье в 9:00 на телеканале СТБ кулинарный тревел с элементами реалити «Страва честі» с харизматичным ведущим Юрием Ковриженко. 

Video: Юрий Ковриженко представит Украину на Неделе украинской кухни в Анкаре

Ведущий кулинарного тревел-шоу Страва честі Юрий Ковриженко представит Украину на Неделе украинской кухни в Анкаре. Читайте подробнее

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