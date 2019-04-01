Ведучий програми «Страва честі» Юрій Ковриженко представить Україну на Тижні української кухні в Анкарі. Читайте подробиці.

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З 3 по 5 квітня в готелі Ankara HiltonSA в Анкарі під егідою посольства України пройдуть українські кулінарні дні у форматі вечері «A la Carte», яку готуватиме шеф-кухар зі світовим ім’ям — Юрій Ковриженко. Гостей дивуватимуть традиційною та автентичною кухнею, презентованою в сучасному виконанні. Серед страв будуть:

мус із буряка з яловичим беконом на крамблі з житнього хліба з соусом із хрону;

тушкований кролик у сметані з карамелізованою морквою;

медовик з карамельним соусом.

Ведучий програми «Страва честі» регулярно представляє країну на міжнародних конгресах, серед яких World Gourmet Summit, Chefs World Summit, Chefs World Summit, а також як посол української кухні в інших країнах від Міністерства закордонних справ.

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Дивіться щонеділі о 9:00 на телеканалі СТБ кулінарний тревел з елементами реаліті «Страва честі» з харизматичним ведучим Юрієм Ковриженком.

Video: Юрій Ковриженко представить Україну на Тижні української кухні в Анкарі Ведучий кулінарного тревел-шоу Страва честі Юрій Ковриженко представить Україну на Тижні української кухні в Анкарі. Читайте докладніше

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