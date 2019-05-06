Фотодобірка: Юрій Ковриженко на World Gourmet Summit 2019

Ведучий програми «Страва честі» Юрій Ковриженко вже в третій раз представив Україну на World Gourmet Summit 2019, а також дав вечерю української кухні та майстер-клас за особистої підтримки посла України в Сінгапурі, Брунеї та Новій Зеландії Дмитра Сеника. Дивіться фотодобірку з World Gourmet Summit 2019 Сінгапурі в матеріалі далі!

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З 20 по 27 квітня в Сінгапурі пройде щорічний кулінарний фестиваль World Gourmet Summit, на якому зберуться найкращі шеф-кухарі світу, аби продемонструвати свої кулінарні таланти у високій кухні. Третій рік поспіль Україна представлена на цьому масштабному заході в особі шеф-ментора української команди Юрія Ковриженко, а також суперфіналіста «МастерШеф»-2 і співзасновника «Асоціації шеф-кухарів Півдня України» Михайла Сосновських та учасника«Найкращий молодий шеф-кухар світу S.Pellegrino 2016» та викладача «Асоціації шеф-кухарів Півдня України» — Володимира Сосновських.

Також Юрій дав майстер-клас за підтримки посольства України в Сінгапурі для більш, ніж 100 студентів національного кулінарного інституту.

«Говорили про квіти, гастроботаніку і філософію шефа. Дуже цікаво викладати в різних країнах і бачити різницю між студентами, культурами та їх сприйняттям світу», — розповідає Юрій.

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«Сінгапур дуже вибагливий щодо їжі і тут важко когось здивувати, але здається нам це вдалося! Три дня ретельної підготовки, виставлення посуду по ниточці, щосекундний таймінг, сльози студентів, безліч продуктів, сет з восьми курсів і оплески після десерту. Але попереду ще багато роботи!», — поділився новим досвідом ведучий «Страва честі».

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